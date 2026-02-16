La Diputación de A Coruña debuta hoy en HIP, en Madrid, con una apuesta por el producto local

La Diputación de A Coruña se estrena hoy lunes, día 16 de febrero, en HIP (Hospitality Innovation Planet), el gran encuentro internacional del sector HORECA que se celebra en IFEMA (Madrid). A partir de las 11:00 horas comenzará una programación centrada en la cocina en directo, las presentaciones de producto y los talleres de armonías dirigidos al público profesional, con el objetivo de poner en valor la riqueza gastronómica y agroalimentaria de la provincia.

Santiago de Compostela y su comarca tendrán un protagonismo destacado en esta primera jornada, en la que también participarán productores y profesionales de Bergondo, Coristanco, Ferrol, Ribeira, Arzúa y la ciudad de A Coruña. La propuesta busca mostrar la diversidad y el talento que definen al sector agroalimentario coruñés.

El vicepresidente y diputado de Promoción Económica, Xosé Regueira, destaca la importancia de reforzar la presencia de la cadena agroalimentaria provincial en foros estratégicos como HIP, donde por primera vez estará presente la marca "A paisaxe que sabe".

Una jornada que arranca a las 11:00 horas

La actividad en el expositor provincial comenzará a las 11:00 horas con un desayuno protagonizado por las galletas de Martietas de Fío, de Bergondo. A las 12:00 horas tendrá lugar la presentación y degustación de las Empanadas Ternura, de A Coruña. A las 13:00 horas será el turno del xudión con nécora de Laxe elaborado por La Despensa D’Lujo, de Coristanco.

El primer showcooking del día arrancará a las 14:00 horas de la mano de la chef Beatriz Sotelo, del restaurante ferrolano Illas Gabeiras, que preparará mejillón de Lorbé en escabeche suave y fabas con almejas y alga codium. La cocinera repetirá la demostración a las 16:00 horas, reforzando la apuesta por una cocina atlántica adaptada al público profesional.

Entre ambas sesiones, a las 15:00 horas, el sumiller y formador Alejandro Paadín dirigirá un taller de armonías centrado en los vinos de la IXP Betanzos.

La programación del lunes se completará a las 17:00 horas con una presentación y degustación de ventresca de bonito del norte de Conserveira (Ribeira), maridada con mantequilla de Galmesán (Arzúa) y Vermut Lodeiros (Santiago de Compostela). El cierre llegará a las 18:00 horas con una degustación de lacón asado de porco celta de Cien por Cel, también de Santiago.

Un escaparate estratégico

Con esta primera jornada, la Diputación activa en HIP una programación que integra restauración y producción agroalimentaria bajo el paraguas de "A paisaxe que sabe", con el objetivo de reforzar la visibilidad de la cadena de valor provincial en un espacio clave para la innovación, el negocio y la proyección internacional del sector.

El martes 17 será el turno de Eva Fares y Xurxo Agrasar, del restaurante As Garzas -una estrella Michelín-, con propuestas como puerro confitado con salsa holandesa ahumada y guisante lágrima de Coristanco con pilpil de algas. El miércoles 18 participará Adrián Felípez, del restaurante Miga, de A Coruña, con elaboraciones como terrina de cacheira de porco celta con guiso de grelos y caldo de cocido o albacora curada en agua de mar, sopa de junco marino y hoja de ostra.

Los tres días incluirán también talleres de armonías conducidos por Alejandro Paadín, sumiller y formador, centrados en distintas indicaciones geográficas y denominaciones de origen gallegas en combinación con productos participantes en el puesto provincial, así como nuevas presentaciones y degustaciones de conservas de La Conservera, elaboraciones de cerdo celta de Cien por Cel, quesos Galmesán o propuestas maridadas con Vermut Lodeiros.

El recinto ferial madrileño acogerá a más de 60.000 profesionales y contará con la presencia de más de 1.000 marcas expositoras.