¿A dónde irán de vacaciones los coruñeses esta Semana Santa 2026?

Faltan menos de dos meses para la Semana Santa de 2026, que este año cae en la primera semana de abril, y muchos coruñeses ya ultiman los preparativos para escaparse unos días. "Es la primera gran cita del año para viajar", afirma Agustín Vázquez, agente de viajes y director de Ola Mundo!.

Por lo general, se trata de una época en la que los viajeros de A Coruña se animan a visitar destinos nacionales como Madrid, Barcelona o Sevilla, o apuestan por el buen tiempo que ofrecen las Islas Canarias, más aún tras un inicio de año en Galicia marcado por la sucesión de borrascas y la constante presencia de lluvia.

"Este año notamos que la gente está buscando destinos con buena climatología", señala Óscar Regal, director general de Viajes Embajador.

La misma impresión la comparte Jesús Suárez, director de Nautalia Viajes: "El mal tiempo está influyendo mucho en la demanda de destinos con mejor clima". No obstante, en su agencia no están notando que Canarias sea el destino más demandado, algo que achacan a la subida de los precios.

Además, al tratarse de un período festivo de pocos días, muchos optan por viajar en coche a destinos cercanos como el norte de Portugal o comunidades vecinas como Asturias y Castilla y León.

Como novedad este año, están funcionando muy bien los vuelos directos programados por turoperadores desde Galicia para Semana Santa, como Estambul (Turquía) desde Santiago, el miércoles 1 de abril, y Berlín (Alemania), el jueves 2.

El clima y la conectividad marcan la tendencia

Más allá del clima, los viajeros buscan conectividad cómoda y vuelos directos desde Galicia. "Hay un boom con el vuelo directo a Tenerife Norte desde A Coruña, que empieza a operar Binter el 30 de marzo y a precios muy económicos", explica Regal. "También los vuelos a Gran Canaria desde Santiago están teniendo mucha demanda".

Otra opción que mantiene peso es el city break, viajes cortos a capitales europeas bien conectadas. "Y hay clientes que buscan grandes viajes de una semana completa a países del Caribe o cruceros", añade.

Vista general de la ciudad de Ginebra, en Suiza. iStock

Desde el Aeropuerto de A Coruña, un destino que nunca falla en estas fechas es Londres, seguido de Ginebra. "Los vuelos a Ginebra coinciden muy bien con los días festivos, del jueves 2 al lunes 6 de abril", señala Vázquez.

Milán es otro destino, más económico, que funciona muy bien desde la ciudad herculina. "Es una ciudad muy atractiva para ver en cuatro días", apunta, una duración que encaja con el tipo de escapadas que buscan muchos viajeros en Semana Santa.