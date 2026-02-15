A Coruña, el Mundial de fútbol y el lento crecimiento de plazas hoteleras: "No estamos sobrados"

A Coruña tiene 5.184 plazas hoteleras estimadas y 2.779 habitaciones de hotel. Esta concreción, con datos de diciembre pasado, la recoge la encuesta de ocupación hotelera del Instituto Nacional de Estadística (INE). ¿Serían suficientes plazas para acoger la afluencia prevista en 2030 con motivo del Mundial de Fútbol de España, Portugal y Marruecos, para el que la ciudad es una de las sedes seleccionadas por la FIFA?

En los últimos veinte años (hasta donde tiene datos el INE por puntos turísticos), el aumento de plazas hoteleras en A Coruña ha sido del 7,6% (había 4.817 en 2005). Es el incremento más bajo en el mismo periodo si se compara con los registrados en otras sedes españolas para el Mundial sin contar ciudades con más superficie y mucha más población como Madrid, Barcelona y Sevilla.

Entre 2005 y 2025 la capacidad de plazas de hotel en Las Palmas de Gran Canaria creció un 17,4% (hay 6.695), en Zaragoza un 42,6% (9.651 plazas), en Bilbao un 87% (10.362) y en San Sebastián un 145% (8.470), siempre según las estadísticas del INE.

Estas son cifras y porcentajes que dejan atrás los de A Coruña, evaluada hace un año y medio por la FIFA en una visita para comprobar si el estadio Abanca Riazor y la ciudad ofrecen las mejores condiciones para cumplir con los criterios de selección final, entre los que figura una adecuada disponibilidad hotelera, especialmente con categoría de tres, cuatro y cinco estrellas.

La fuente de los surfistas delante del hotel Meliá María Pita de A Coruña.

El Ayuntamiento no ha desvelado hasta el momento muchos detalles con los que la ciudad debería contar para ser sede mundialista, entre ellos las obras en el estadio con una posible ampliación de aforo, y tiene hasta el próximo mes de septiembre para adaptarse a todas las obligaciones o reformas que la FIFA exige a los candidatos.

El concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, dijo a finales de 2025 que la viabilidad del Mundial en A Coruña "está fuera de toda duda", aunque nadie ha avanzado qué inversiones se van a hacer ni quién asumirá los gastos. El presupuesto municipal de 2026 no incluye partidas específicas para acciones relacionadas con el torneo.

En el sector hotelero coruñés se mira al Mundial con prudencia porque aún se divisa su fecha "a largo plazo", aunque no se niega la necesidad de aumentar la oferta para que crezca el atractivo turístico de la ciudad y atraer riqueza.

Solo un hotel nuevo y proyectos en el aire

Los datos del INE parecen incuestionables. "Es cierto que para los volúmenes actuales de ocupación anual que tenemos solo se ha abierto un hotel recientemente. Verdaderamente no estamos sobrados", admite el presidente de Hospeco y director del NH Finisterre, Agustín Collazo.

"Necesitamos más porcentajes de ocupación para atraer inversión, más puestos de trabajo y potenciar el atractivo turístico de A Coruña" Agustín Collazo, presidente de Hospeco y director del hotel NH Finisterre

Aunque señala que la FIFA calificó de "correcta" la disponibilidad hotelera de la ciudad, destaca las reformas ejecutadas antes del análisis de la candidatura y se muestra confiado en que A Coruña pueda "albergar un evento" como el Mundial, Collazo cree que hace falta un refuerzo en el sector.

"Necesitamos más porcentajes de ocupación para atraer inversión, más puestos de trabajo y potenciar el atractivo turístico de A Coruña", opina.

No hay claras perspectivas de ampliar la oferta hotelera en la ciudad y los proyectos de nuevos complejos anunciados hace años o simplemente comentados sin contar detalles no derivan en acciones concretas. El sector funciona con plazos largos y tramitaciones y gestiones complejas que de momento dejan en el aire planes como los de abrir dos hoteles en sendos edificios abandonados de la calle San Andrés.

"La estrategia pasa por aglutinar la capacidad hotelera de A Coruña, su área metropolitana, Ferrol y Santiago, aumentando la frecuencia de enlaces de autobús y ferrocarril entre las ciudades" José Blanco Castiñeiras, presidente de Coruña Convention Bureau y director de los hoteles Plaza y Avenida

El presidente de Convention Bureau y director de los hoteles Avenida y Plaza, José Blanco Castiñeiras, estima que "entre licencias y obras se necesitan al menos cuatro años para abrir un hotel", un periodo que se acerca a la cita futbolística.

"Otras opciones son edificios dedicados en su totalidad a apartamentos turísticos, pero los plazos son parecidos a los de los hoteles", añade. Con la vista puesta en el Mundial, cree que "la estrategia pasa por aglutinar la capacidad hotelera de A Coruña, su área metropolitana, Ferrol y Santiago, aumentando la frecuencia de enlaces de autobús y ferrocarril entre las ciudades".

Otros alojamientos

Pensiones, apartamentos turísticos, viviendas de uso turístico (VUT) o albergues podrían alojar visitantes en el caso de que A Coruña fuese confirmada como sede mundialista y atrajese, además de a las delegaciones de las selecciones, a numerosa afición.

Con estas plazas, la capacidad alojativa de la ciudad se acercaría a las 10.000 plazas, cifra orientativa que se ha señalado como adecuada para atender la previsión de visitantes.

Panorámica del interior del estadio de Riazor. RC Deportivo

Los apartamentos turísticos no están restringidos en la ciudad, pero las VUT sí, ya que la ordenanza que las regula desde el año pasado no las permite por encima de la primera planta salvo en edificios compuestos solamente por este tipo de viviendas.

Este medida legal ha supuesto el cierre de parte de estos pisos, que además el Concello inspecciona para comprobar su cumplimiento normativo. Su número ha disminuido en los últimos meses y podría bajar más, lo que limitaría la disponibilidad de otras plazas de alojamiento.

La asociación que aglutina a propietarios de VUT, Aviturga, ha alertado de que el veto a su actividad pone en peligro la capacidad de la ciudad herculina para acoger visitantes por el Mundial de 2030.

Faltan más de cuatro años y primero habrá que esperar a septiembre de 2026 para conocer el veredicto definitivo de la FIFA sobre la sede coruñesa.