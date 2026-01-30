A Coruña tendrá cuatro vuelos semanales a Tenerife en primavera y verano

Un avión de Vueling en la pista de Alvedro.

El aeropuerto de A Coruña suma una nueva conexión de cara a la próxima temporada estival. Vueling ha incorporado en las últimas horas la ruta entre Alvedro y Tenerife Norte, que ya aparece disponible en sus canales de venta con precios desde 29 euros por trayecto.

El enlace arrancará el 30 de marzo con tres frecuencias semanales -lunes, miércoles y sábados- y subirá a cuatro a partir del 15 de junio, sumando un vuelo adicional los martes, según recoge la plataforma Vuela más Alto. Además, según ha podido saber este medio, este enlace se mantendrá de marzo a septiembre.

De tal forma, este sería el calendario de conexiones:

30 marzo – 23 abril: lunes, miércoles y sábados.

23 abril – 27 mayo (cierre SCQ): diario salvo viernes.

27 mayo – 15 junio: lunes, miércoles y sábados.

Desde 15 junio a septiembre: lunes, martes, miércoles y sábados.

Los vuelos para esta nueva ruta A Coruña-Tenerife Norte ya están disponible en la web de Vueling con previos que van desde los 29 euros. Precios que escalan a medida que se aproximan los meses de verano.

Esta nueva ruta a Tenerife Norte llega un momento clave para la conectividad aérea de Galicia con Canarias. Tras la suspensión por parte de Ryanar de sus vuelos entre Santiago y Tenerife Norte, Vueling, que opera esta misma ruta desde Lavacolla, toma el relevo e incrementa las conexiones con la isla.

Esta nueva ruta refuerza todavía más al aeropuerto coruñés, a quien el cierre temporal del aeropuerto de Santiago, previsto para la primavera, contribuye a que Alvedro concentre parte del tráfico aéreo.

La nueva conexión con Tenerife Norte refuerza así la oferta de vuelos vacacionales y mejora la conexión de A Coruña con el archipiélago canario, al contar también con una conexión con la isla de Gran Canaria, que opera Binter.