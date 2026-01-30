"Augusto Lendoiro" o Amancio como dueño del "Imperio": así es el nuevo vídeo turístico de A Coruña

A Coruña ha presentado su nuevo vídeo promocional para la campaña turística, una pieza audiovisual que apuesta por el humor y una narrativa ambientada en la época romana para mostrar los principales atractivos de la ciudad. El vídeo, protagonizado por Javier Veiga y Xosé A. Touriñán, utiliza el contraste entre pasado y presente para reivindicar A Coruña como un destino singular, más allá de la estacionalidad.

La historia se articula en torno a un enviado romano, interpretado por Veiga, que llega a la ciudad por encargo de un emperador. "Un patricio de Roma quiere venir en sus vacaciones", anuncia el personaje, dando pie a un recorrido en clave humorística por la ciudad.

El vídeo arranca con una referencia irónica a la masificación turística: "Llega la época estival y toda Hispania está ocupada", mientras los turistas invaden playas y campos. Frente a ese escenario, A Coruña aparece como una villa que recibe al forastero siempre con los brazos abiertos, incluso fuera de la temporada alta.

El encuentro con el personaje de Touriñán introduce buena parte del tono cómico del vídeo. En su primer intercambio, el romano se sorprende de que se trabaje en días festivos, a lo que recibe una respuesta más adaptada a estos tiempos: "No soy esclavo, soy autónomo". A partir de ahí, el diálogo sirve para ir mostrando algunos de los iconos de la ciudad, como la Torre de Hércules, a la que el personaje alude mientras dice estarla construyendo.

El clima suave de A Coruña es otro de los elementos destacados, junto a referencias al patrimonio urbano, como las galerías de la Marina del siglo XIX. La pieza juega constantemente con los dobles sentidos, como las bromas en torno a julio, agosto y el emperador Augusto, cuando los personajes aclaran que lo que buscan es estar "augustos".

El guion incorpora también guiños a la actualidad y a la identidad local, con referencias a Amancio Ortega, descrito como el responsable de uno de los grandes imperios, o al Deportivo. "¿Te refieres a Augusto César Lendoiro?", pregunta Touriñán en uno de los momentos más reconocibles para el público coruñés.

El vídeo se cierra con el lema "A Coruña, cultura de vivir", acompañado de un último intercambio entre los protagonistas, en el que Touriñán invita a su acompañante a "tomar un tercio". Antes, el romano matiza que no se trata del "Mare Nostrum", sino de "nostrum", subrayando la idea de una ciudad abierta, acogedora y con identidad propia.

El vídeo llega con una semana de retraso, al posponerse el estreno ante la tragedia sucedida en Córdoba, donde murieron 45 personas a causa de un accidente ferroviario. La alcaldesa de A Coruña tuvo que ausentarse del FITUR para acudir al punto donde ocurrió todo.