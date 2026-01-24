Un lugar de cine para ver el eclipse: "Cuando el mundo mire al cielo lo hará desde A Coruña"

Evento de la promoción turística de A Coruña en Madrid. Concello de A Coruña

La ciudad se reivindica como escenario de película y el lugar ideal desde el que ver el fenómeno histórico que tendrá lugar el 12 de agosto

A Coruña será uno de los escenarios privilegiados desde donde presenciar el próximo 12 de agosto el eclipse solar. Sus localizaciones de película —que están siendo lugar de rodaje de varias producciones— servirán también para ver un fenómeno astronómico que no se veía en España desde 1959 y en A Coruña desde 1905. Será una oportunidad única en la vida. Para ver un nuevo eclipse habrá que esperar al año 2180.

Así, el eclipse se integrará a la perfección con otros grandes atractivos turísticos de la ciudad, como son las Fiestas de María Pita, que se celebran a lo largo de todo el mes de agosto.

La habitual programación musical y cultural se complementa este año con actividades centradas en el eclipse. A lo largo de esta semana, la ciudad de A Coruña presentó en Madrid, donde se celebró la Feria Internacional de Turismo (Fitur) su campaña promocional de este año con el eclipse como eje central.

Desde la capital, el nuevo gerente del Consorcio de Turismo y Congresos, Antón Álvarez, anunció que la ciudad contará con dos congresos esa misma semana: el Third Solar MHD Conference y el New Frontiers in Cosmology.

Ya el propio 12 de agosto, en la ciudad se habilitarán tres puntos de observación principales: O Portiño, el parque de Bens y el Monte de San Pedro. Estos se complementan con otros lugares de observación en cada distrito de la ciudad y un punto accesible para personas con movilidad reducida.

"Cuando el mundo mire al cielo el próximo 12 de agosto lo hará desde A Coruña", afirmó Álvarez.

Además, también habrá un concierto de Os Satélites y de la Banda Municipal de Música, que interpretará bandas sonoras de películas con temática espacial. La noche del eclipse será además antes de las Perséidas, así que a la ocultación del sol seguirá una lluvia de estrellas.

Imagen del artista Antón Lezcano

Bajo el lema A Coruña, CidadEclipse, en los meses anteriores se celebrarán actividades divulgativas en centros educativos y cívicos. Los Museos Científicos tendrán un papel especial, con una programación dedicada al evento en el Planetario y una exposición itinerante.

Campaña Concello da Coruña

La influencia del eclipse llegará también al comercio local. Los negocios y los mercados contarán con una campaña de dinamización con una imagen creada para el evento por el artista coruñés Antón Lezcano.

Todas las iniciativas, todavía por definir, estarán coordinadas por una comisión especial creada por el Concello.

El eclipse será este verano una excusa más para visitar la ciudad de A Coruña. En uno de sus meses con mayor actividad, la ciudad ya ha confirmado para el día 12 la presencia de cinco cruceros en su puerto y una alta ocupación hotelera.

Ciudad de cine

A Coruña ya cuenta con un hueco en la UNESCO desde el 2009, con la declaración de la Torre de Hércules como Patrimonio Mundial.

Ahora, la ciudad quiere más. En los últimos años sus calles y sus paisajes se han convertido en escenarios de películas y series con rodajes de producciones nacionales de proyección internacional. Por eso, A Coruña ha presentado su candidatura para ser la primera urbe gallega en formar parte de la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO en la categoría de cine y audiovisual.

La propuesta se asienta en una industria consolidada, en el lugar que ha sido cuna de directores, productoras y profesionales de la actuación y en la ciudad que alberga el Coruña Estudio Inmersivo, un plató pionero en el sector y único en toda España.

Nombres como José Sellier, pionero en la cinematografía a comienzos del siglo XX, son algunos de los más destacados en la historia del cine. El propio Sellier, hace más de un siglo, capturó con su cámara el eclipse solar que se produjo el 27 de abril de 1912 en A Coruña.

"Gracias a Sellier y su cámara cinematográfica, en nuestra pequeña península se sitúa el germen del audiovisual español", recordó en Fitur el gerente de Turismo.

Turismo de calidad

Álvarez subrayó también el carácter cosmopolita que define a A Coruña, una ciudad "abierta al mundo, creativa, atlántica y orgullosa de su identidad" y que apuesta por un modelo turístico "sostenible, cultural y de calidad que pone a las personas en el centro y que convierte cada experiencia en un vínculo duradero".

El gerente de Turismo de A Coruña, Antón Álvarez, en la presentación de FITUR 2026. Concello de A Coruña

Con él coincidió el concelleiro de Turismo, Gonzalo Castro, quien tomó la Torre de Hércules como ejemplo de un faro milenario que "nos ofrece una luz vanguardista y de modernidad, que nos convierte en faro de todo el noroeste peninsular".

"A Coruña no solo se visita. Se vive, se disfruta y se desea volver a sentir", destacó Antón Álvarez, presumiendo de la "cultura de vivir" coruñesa, en un guiño al lema turístico.