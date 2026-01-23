Oliver Laxe y Carolina Iglesias, los rostros de la campaña turística 'Galicia Calidade' en FITUR 2026

"Dices Galicia y te responden calidade", ¿a qué gallego no le ha pasado cuando viaja fuera de su tierra? En palabras de Alfonso Rueda, presidente de la Xunta, esta frase define lo que se entiende por Galicia.

El de esta mañana a las 11:00 fue uno de los actos más esperados del FITUR 2026. El director de cine Oliver Laxe, la cómica Carolina Iglesias y la presentadora Patricia Pardo han sido los rostros elegidos por la Xunta para presentar la nueva campaña 'Galicia Calidade' para 2026.

Durante la presentación, los asistentes pudieron ver un vídeo que muestra la esencia de Galicia: una tierra que acoge, que cuida, que abraza; donde el mar susurra y se aprende a escuchar; donde todo se hace con calma, con rigor y a nuestra manera. "Somos un pueblo sereno que elige la concordia y tiene claro lo esencial: las personas", reflejaba la campaña.

Rueda ha destacado la importancia de los tres embajadores, señalando a Oliver Laxe por su reciente nominación a los Premios Oscar. Para el presidente, Galicia Calidade representa la autenticidad, la raíz y la esencia de Galicia, y ha insistido en seguir creciendo con "sentidiño", "sin obsesionarse con los números, apostando siempre por la calidad y por dar a conocer la región durante todo el año".

Oliver Laxe, por su parte, ha definido Galicia como "raíz, paz, equilibrio y armonía" y ha explicado que su decisión más importante fue comprar la casa de su abuela en la región, algo esencial para poder desarrollar su trabajo como cineasta. Carolina Iglesias y Patricia Pardo han resaltado la apertura y humanidad de Galicia, invitando a turistas de todo el mundo a conocer una tierra que no pregunta de dónde vienes, sino si quieres quedarte.

La campaña actúa como paraguas para mostrar las múltiples fortalezas de Galicia: desde paisajes y gastronomía hasta empresas punteras en sectores como tecnología, pesca o investigación oncológica. Además, se anunció un nuevo recorrido de 1.300 km por la costa de Ribadeo, coincidiendo con fenómenos como el eclipse de agosto, que atraerá a visitantes de toda la península este verano.