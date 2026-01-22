Terras de Ordes (A Coruña) presenta en FITUR su apuesta por el arte urbano como motor turístico

Belén do Campo en la presentación de Terras de Ordes (A Coruña) en FITUR. Xunta de Galicia

La delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, ha destacado este jueves en FITUR 2026 la propuesta turística del geodestino Terras de Ordes, un proyecto que apuesta por el arte urbano y el muralismo como eje de promoción y revitalización del territorio, con más de 120 murales que convierten la comarca en un auténtico museo al aire libre.

Durante el acto de presentación de la iniciativa "DesOrdes Xeodestino Mural", celebrado en el espacio de Turismo de Galicia, Do Campo puso en valor "un proyecto que es ejemplo de trabajo compartido, visión a largo plazo y compromiso real con el territorio".

La delegada acompañó a los representantes de la Mancomunidad de Ordes y de los ayuntamientos que integran el geodestino, a quienes agradeció "la capacidad de unir esfuerzos en torno a un objetivo común: construir un proyecto turístico propio, coherente con la identidad, el paisaje y la forma de entender el desarrollo local de esta comarca".

La representante del Gobierno gallego recordó que la creación de Terras de Ordes como geodestino, reconocido dentro de la estrategia turística de la Xunta de Galicia, "fue fruto de mucho diálogo, cooperación y voluntad política por parte de los ayuntamientos", y subrayó que supuso "un paso decisivo para dejar de trabajar de forma aislada y empezar a hacerlo como comarca, con una voz común".

Según señaló, ese trabajo conjunto "ya está dando sus frutos", ya que Terras de Ordes es hoy "un geodestino que ofrece patrimonio natural y paisajístico, historia y cultura, gastronomía, tradiciones vivas y una propuesta turística basada en la sostenibilidad y el respeto por el territorio".

En este sentido, destacó que se trata de un destino "que no compite en masificación, sino en autenticidad, y que apuesta por atraer visitantes que quieren conocer Galicia desde dentro, con tiempo y con sentido".

En el marco de FITUR, Terras de Ordes presentó el proyecto "DesOrdes Xeodestino Mural", basado en el uso del arte urbano como herramienta de promoción turística. Do Campo subrayó que esta iniciativa es "una de las expresiones más visibles e innovadoras del proyecto comarcal".

"Hablamos de más de 120 murales, concentrados principalmente en el casco urbano de Ordes, pero extendidos también a los municipios de Oroso, Trazo, Tordoia, Frades, Mesía y Cerceda, abordando diferentes temáticas y convirtiendo el territorio en un auténtico museo al aire libre, integrado en la vida cotidiana y en el paisaje", explicó.

La delegada puso también en valor "la clara apuesta por la digitalización", con la geolocalización de los murales y otros recursos turísticos a través de la web terrasdeordes.gal, así como la creación de rutas guiadas, audioguías y materiales interpretativos que "facilitan y enriquecen la experiencia del visitante".

"Muchas personas llegan atraídas por el arte urbano, pero acaban descubriendo también espacios naturales singulares, patrimonio histórico, fiestas populares y una gastronomía con identidad propia", añadió.

Por último, Belén do Campo quiso reconocer públicamente "el esfuerzo sostenido de la Mancomunidad de Ordes, su capacidad para trabajar unidos y la valentía de apostar por un modelo turístico diferente, creativo y sostenible".

"Terras de Ordes demuestra que cuando hay una visión compartida los territorios crecen, que el turismo puede ser una herramienta de cohesión y que el rural y el interior tienen mucho que decir en el mapa turístico de Galicia", afirmó.

La delegada concluyó señalando que "FITUR es un escaparate internacional, pero el verdadero valor de estos proyectos está en el trabajo diario y en la convicción de que el futuro se construye desde la identidad propia", y aseguró que "desde la Xunta de Galicia seguiremos apoyando iniciativas como esta, que representan una Galicia diversa, creativa y orgullosa de su territorio".