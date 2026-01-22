A Coruña, destino perfecto para mirar al cielo el 12 de agosto: "Esa noche no va a dormir nadie"

La provincia de A Coruña se presenta como el destino perfecto este verano para disfrutar de la observación del cielo. El eclipse solar y las lágrimas de San Lorenzo se han convertido en un reclamo turístico del que ha presumido este jueves el vicepresidente de la Deputación y responsable de Turismo e Promoción Económica, Xosé Regueira, en Fitur.

Regueira presentó hoy el gran proyecto turístico con el que la institución acude esta semana a la feria internacional Fitur en Madrid. Se trata de una propuesta singular que toma como eje central el eclipse solar total del próximo 12 de agosto, pero acompañada de una visión científica y de un mensaje que busca tanto atraer visitas como concienciar.

El vicepresidente de la Deputación da Coruña puso de esta forma en valor la capacidad de atraer visitas del turismo ligado a la astronomía, el astroturismo.

Lo hizo acompañado de voces autorizadas en la materia, como la profesora de la USC Begoña Nicolás, docente de las áreas de Astronomía y Astrofísica; Yolanda Díaz, presidenta de la Asociación de Astroturismo de la Costa da Morte; y José Romero, guía especializado en astroturismo de la Reserva de la Biosfera de las Marinas Coruñesas.

Regueira subrayó que la provincia de A Coruña será uno de los territorios de toda Europa donde mejor se podrá observar un fenómeno que no se va a repetir en nuestra geografía hasta dentro de un siglo, que coincidirá a pocos minutos de la puesta de sol, con el que habrá prácticamente dos 'atardeceres' consecutivos en la misma jornada.

Más allá de esto, Regueira recordó que la cita coincidirá con el punto máximo de la lluvia de estrellas de las lágrimas de San Lorenzo, previsto para la noche del 12 a 13 de agosto. "Esa noite non vai durmir ninguén", bromeó el responsable provincial de Turismo.

Tanto Regueira como los demás ponentes también incidieron en la importancia de contar con espacios libres de contaminación lumínica para poder admirar este tipo de acontecimientos en su plenitud.

Precisamente, la provincia tiene dos geodestinos con la consideración de Destinos Turísticos por la Fundación Starlight, como son la Costa da Morte y As Mariñas coruñesas.

El eclipse fue la gran protagonista de la campaña promocional de la Deputación da Coruña, que, con todo, acudió a esta Fitur para defender también un modelo turístico diferente, donde la calidad prime sobre la cantidad y donde se respeten tanto la identidad como la autenticidad de los territorios.