Santiago busca incrementar el turismo de eventos y congresos en Fitur 2026

Este miércoles, la concelleira de Turismo de Santiago, Míriam Louzao, y la directora del Palacio de Exposiciones y Congresos de Galicia, Belén Montero, presentaron en Fitur la nueva campaña turística de Santiago de Compostela.

Bajo el lema Compostela é moito MICE, la campaña está enfocada en incrementar el turismo MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) y alcanzar el máximo de ocupación a lo largo de todo el año de más de 5.000 plazas en infraestructuras de reuniones y congresos y más de 5.500 plazas hoteleras de la ciudad.

"En esta campaña ponemos el foco en una característica muy destacada de Santiago, que no es otra que su condición de lugar emblemático de intercambio de conocimiento", aseguró Míriam Louzao en su intervención.

La concejala explicó que la apuesta por incrementar el trabajo de Turismo de Santiago para mejorar el posicionamiento de la ciudad como destino de turismo de negocios y congresos, se basa en el margen de crecimiento que aún existe en relación a los recursos disponibles: más de 5.000 plazas en infraestructuras específicas de reuniones y congresos (sin contar los hoteles) y más de 5.500 plazas hoteleras, de las que 4.700 se corresponden con hoteles de más de 3 estrellas.

En este contexto, Míriam Louzao también aprovechó para poner en valor “el servicio profesional que realiza Santiago de Compostela Convention Bureau, que trabaja específicamente con entidades organizadoras de congresos y diferentes tipos de eventos para que hasta a más simple reunión se convierta en una experiencia que contar”.

Por su parte, además de explicar las características técnicas del Palacio de Exposiciones y Congresos de Galicia y el programa de actividades que desarrollan, coincidió con la concejala de Turismo en abogar por el turismo de congresos por tratarse de un turismo que “consume servicios locales, que pernocta, que vuelve, y que contribuye a un modelo más equilibrado y respetuoso con el destino”.

Oferta hotelera

Buena parte de la presentación en Fitur consistió en poner en valor tanto las infraestructuras disponibles en la ciudad como otros recursos de carácter natural, patrimonial y cultural, así como su conectividad ferroviaria y aérea.

Todos estos factores que también se recogen en el vídeo de la campaña que se presentó esta tarde.

En el caso concreto de las infraestructuras, Belén Montero explicó las características del Palacio de Exposiciones y Congresos calificándolo como “el buque insignia dentro de nuestro ecosistema de espacios MICE”.

Así, explicó que se trata de un edificio de más de 15.000 metros cuadrados, con un auditorio para más de 2.000 personas, múltiples salas modelables, amplias zonas expositivas y todos los servicios necesarios para acoger desde grandes congresos científicos hasta convenciones corporativas, encuentros institucionales o eventos culturales de gran formato.

La directora del Palacio de Congresos también explicó que, después del esfuerzo de inversión realizada recientemente en esta equipación, también se está apostando por una programación cultural estable que incluye conciertos, espectáculos y grandes eventos con el objeto de acercar este espacio también a la población de Santiago y de toda Galicia.

“Esta apuesta tiene un objetivo estratégico, que es el de contribuir a la desestacionalización de la actividad turística y reforzar la posición de Santiago como destino atractivo durante todo el año”, afirmó.

Por su parte, la concejala de Turismo también hizo un recorrido por otras infraestructuras para eventos de gran formato, como la Cidade da Cultura, el Recinto ferial de Amio y el Multiusos Fontes del Sar.

También mencionó espacios singulares de la Universidad como el Paraninfo, que calificó como una sala con un valor histórico y patrimonial extraordinario, el Salón Noble del Colegio de Fonseca, la Casa de Europa o la Facultad de Medicina; mientras que en el ámbito de los espacios culturales citó el Auditorio de Galicia y la Sede SGAE.

En lo relativo a la oferta hotelera, se centró en espacios tan representativos como el Parador Hostal dos Reis Católicos, poniendo en valor su situación en plena plaza del Obradoiro en un edificio que originalmente nació como Hospital para peregrinos, y en alojamientos que ocupan antiguos conventos, como el Hotel Monumento San Francisco (antiguo convento franciscano) o el Palacio del Carmen (antiguo convento de las Obleas), al otro lado de pequeños hoteles con encanto y las grandes cadenas hoteleras que operan en la ciudad.

Recursos para alimentar el espíritu

“Además de infraestructuras adecuadas y de calidad específicas para turismo MICE, Compostela también está muy bien preparada para alimentar el espíritu de quien nos visita” aseguró Míriam Louzao.

Así, mencionó otros recursos de la ciudad como la Declaración Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO, contar con una ratio de zonas verdes por habitante de las más elevadas de Europa, las sendas fluviales y naturales que circundan el cinto urbano, la excelencia de la oferta gastronómica, y una oferta cultural y de ocio durante todo el año.

La concejala concluyó su intervención citando “cuatro cosas únicas de Santiago de Compostela que habitualmente no figuran en las guías y que la hacen única”.

En primer lugar, situó “Compostela como la única ciudad de occidente que fue señalada por una estrella”, en referencia a la leyenda popular que sitúa el nacimiento de la ciudad en el lugar indicado por una estrella que aparecía fija cada noche y que marcaba el lugar que hoy ocupa la Praza do Obradoiro y el entorno de la Catedral.

En segundo lugar, mencionó la particularidad de que “Santiago de Compostela es una ciudad abrazada por dos ríos y por la literatura”, en referencia al Sarela y al Sar, este último universalmente conocido gracias a la poeta Rosalía de Castro.

En este punto invitó a los visitantes a vivir la experiencia de caminar por las sendas fluviales en una experiencia de inmersión en medio natural y a leer o releer la obra de Rosalía de Castro.

En tercer lugar, identificó la singularidad de Compostela en cuanto a “influencers” que la promocionaron a lo largo de la historia, citando a Ruth Matilda Anderson y a Federico García Lorca, haciendo referencia a cómo tanto la fotógrafa como el escritor incluyeron Compostela en sus respectivas trayectorias artísticas.

En el caso de García Lorca también hizo referencia al hecho de que el autor granadino decidió ser escritor durante su primer viaje a Compostela, siendo aún estudiante.

Y en cuarto lugar, explicó que Santiago de Compostela es considerada la mayor aldea de Europa y que conserva muy visibles los vestigios de sus orígenes rurales, citando como ejemplo las huertas que pueden verse en varios puntos del territorio urbano.

“Una de las mejores vistas de la ciudad es la que se ve desde la terraza posterior del Pazo de Raxoi, desde donde se puede contemplar todo el terreno que baja desde la Praza do Obradoiro hasta el barrio de Galeras, lleno de pequeñas parcelas cultivadas”.

Perfil del turismo MICE

El turismo de congresos y reuniones encaja dentro del modelo de turismo sostenible que viaja fuera de la temporada estival o de otros períodos vacacionales como Semana Santa o la Navidad.

Es un tipo de turista que se desplaza mayoritariamente entre semana, que no genera picos de masificación en fines de semana, que utiliza infraestructuras ya existentes y que tiene un alto impacto económico por visitante.

Para medir el perfil de gasto y estadía media del turista de congresos el Spain Convention Bureau elabora anualmente un estudio para el conjunto del Estado. Segundo el último estudio publicado, el gasto medio por persona y día fue de 379 euros, que es alrededor del triple del gasto medio del "turista de ocio", situado en 137 euros.

Respeto de la estancia media, el estudio dice que los participantes internacionales tuvieron una estancia media de 5,5 días y los domésticos de 3,1 días.

La campaña Compostela é moito MICE juega con la pronunciación del acrónimo en inglés MICE y la palabra gallega máis, en una invitación al sector profesional de turismo de congresos a que amplíe su mirada sobre Compostela, a que contacten con Santiago Convention Bureau y a que conviertan su trabajo en experiencias.

La presentación del Ayuntamiento de Santiago de Compostela en Fitur contó con la asistencia de los concejales Borja Verea y José Ramón de la Fuente, del delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, del vicepresidente de la Diputación de A Coruña, Xosé Regueira, del director de la Agencia de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles, la gerente de Turismo de Santiago, Flavia Ramil, representantes técnicos del Ministerio de Turismo, además de otras autoridades y profesionales del sector turístico.