A Coruña se fija un objetivo ambicioso: superar las 250.000 visitas en el vídeo de YouTube de Fitur

Inés Rey ha confirmado esta mañana la actividad que A Coruña llevará a cabo en Fitur, toda ella condicionada a las posibles actuaciones de duelo tras el accidente ferroviario en Córdoba del domingo a última hora.

"Lo que tenemos programado mañana es un acto de presentación, como hacemos siempre, previo al acto institucional de Ifema, donde A Coruña presentará su estrategia turística para el próximo año, para este año 2026, en el que hablaremos de un enfoque audiovisual y también, por supuesto, de ese eclipse del 12 de agosto, que será el acontecimiento del año, no solo en la ciudad", manifestó.

Estará acompañada de dos artistas de lujo: "Lo haré acompañada de Lucía Veiga y José Antonio Touriñán con la música de Carlos Ares y los cocineros de Coruña Cociña y veremos un nuevo spot. Esta vez pasamos del salvaje oeste al amable Imperio Romano y de la mano de Javier Veiga y Touriñán nuevamente pues podremos disfrutar de ese spot".

El objetivo: superar las 250.000 visualizaciones del año pasado

El vídeo del año pasado es el más visualizado en el canal de YouTube del Ayuntamiento de A Coruña hasta la fecha. Inés Rey aspira a que el de este año supere las 250.000 visitas del de 2025.

"El del año pasado alcanzaba las 250.000 visualizaciones en muy pocos días y se convirtió en el vídeo más visto de la historia de YouTube del canal, así que vamos a intentar batir ese récord", dijo.

Estará con Alfonso Rueda

"Acudiré a Ifema, donde estaré en la presentación de Galicia junto al presidente de la Xunta y después a las 12:30 presentaremos nuestra propuesta ante el público de Ifema. Durante el resto del día mantendré reuniones de trabajo con diversos operadores, desde aerolíneas a hoteles y demás, lo que se suele hacer todos los años", repasó con respecto a su agenda.

No obstante, Inés Rey llamó a al "cautela" por la situación.