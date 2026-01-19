A Coruña se fija un objetivo ambicioso: superar las 250.000 visitas en el vídeo de YouTube de Fitur
Es el registro de visualizaciones del anuncio del año 2025, que ha establecido el récord en el canal municipal
Inés Rey ha confirmado esta mañana la actividad que A Coruña llevará a cabo en Fitur, toda ella condicionada a las posibles actuaciones de duelo tras el accidente ferroviario en Córdoba del domingo a última hora.
"Lo que tenemos programado mañana es un acto de presentación, como hacemos siempre, previo al acto institucional de Ifema, donde A Coruña presentará su estrategia turística para el próximo año, para este año 2026, en el que hablaremos de un enfoque audiovisual y también, por supuesto, de ese eclipse del 12 de agosto, que será el acontecimiento del año, no solo en la ciudad", manifestó.
Estará acompañada de dos artistas de lujo: "Lo haré acompañada de Lucía Veiga y José Antonio Touriñán con la música de Carlos Ares y los cocineros de Coruña Cociña y veremos un nuevo spot. Esta vez pasamos del salvaje oeste al amable Imperio Romano y de la mano de Javier Veiga y Touriñán nuevamente pues podremos disfrutar de ese spot".
El objetivo: superar las 250.000 visualizaciones del año pasado
El vídeo del año pasado es el más visualizado en el canal de YouTube del Ayuntamiento de A Coruña hasta la fecha. Inés Rey aspira a que el de este año supere las 250.000 visitas del de 2025.
"El del año pasado alcanzaba las 250.000 visualizaciones en muy pocos días y se convirtió en el vídeo más visto de la historia de YouTube del canal, así que vamos a intentar batir ese récord", dijo.
Estará con Alfonso Rueda
"Acudiré a Ifema, donde estaré en la presentación de Galicia junto al presidente de la Xunta y después a las 12:30 presentaremos nuestra propuesta ante el público de Ifema. Durante el resto del día mantendré reuniones de trabajo con diversos operadores, desde aerolíneas a hoteles y demás, lo que se suele hacer todos los años", repasó con respecto a su agenda.
No obstante, Inés Rey llamó a al "cautela" por la situación.