El Aeropuerto de A Coruña cierra 2025 con 1.292.166 pasajeros, un 4,4% más que en 2024

El Aeropuerto de A Coruña cerró el año 2025 con 1.292.166 pasajeros, un 4,4% más que el año anterior. Los viajeros de vuelos comerciales (1.291.087) realizaron sobre todo trayectos nacionales, un total de 1.163.552, mientras que 127.535 fueron internacionales.

El aeropuerto coruñés registró 16.251 operaciones (un 12,2% más que en 2024), de los que 9.595 fueron vuelos comerciales (8.436 nacionales y 1.159 internacionales). La terminal de carga, por otro lado, movió a lo largo del año pasado alrededor de 30 toneladas de mercancía.

Datos del mes de diciembre

El Aeropuerto de A Coruña registró el pasado mes de diciembre 106.899 viajeros, un 1,7% más que en diciembre de 2024, lo que supuso el mejor mes de diciembre de su historia.

De los 1.196 vuelos que operaron en la pista coruñesa, 779 fueron vuelos comerciales: 690 de ámbito nacional y 89 de ámbito internacional.

Por la terminal de carga del aeropuerto coruñés se movieron más de dos toneladas de mercancía en diciembre.

Aeropuertos Grupo Aena

Los aeropuertos del Grupo Aena (compuesto por 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, el Aeropuerto de Londres-Luton y 17 aeropuertos en Brasil) cerraron 2025 con récord histórico de pasajeros: 384.837.183, un 4,2% más que en el año 2024; gestionaron 3.279.864 movimientos de aeronaves, un 2,4% más que en 2024; y transportaron 1.533.901 toneladas de mercancía, un 7,9% más que el año pasado.

En el mes de diciembre han pasado por los aeropuertos del Grupo Aena 27.929.791 pasajeros (un 3,7% más que en el último mes de 2024); se registraron 240.756 movimientos de aeronaves (+0,6%); y se transportaron 137.236 toneladas de mercancía, un 10,1% más que en diciembre de 2024.

Aena ya está ultimando el diseño de los planes de inversión que requerirán los aeropuertos de España los próximos años, con el fin de garantizar la capacidad necesaria para su buen funcionamiento.