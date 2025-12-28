El reto de Coruña Convention Bureau: "Hace falta mayor integración con el Consorcio de Turismo"

En abril de 2026 cumplirá cinco años Coruña Convention Bureau, una entidad privada con apoyo público que desde 2021 impulsa en la ciudad el turismo de eventos, ferias y congresos profesionales, el llamado turismo MICE, con el que se implican distintos segmentos del ámbito turístico.

Su presidente es José Blanco Castiñeiras, director de los hoteles Plaza y Avenida, quien hace balance de la actividad del sector este año y evalúa las perspectivas con las que afronta la nueva temporada.

Convention Bureau va a cumplir cinco años. ¿Su objetivo y su espíritu siguen intactos?

En gran parte sí, porque el principal objetivo es la promoción de la ciudad para captar eventos MICE y se ha hecho. Hay otro aspecto en el que tendríamos que avanzar mucho más, que es una mayor integración con el Consorcio de Turismo de A Coruña.

Que ha estado mucho tiempo sin gerente.

No ha favorecido en nada esa integración. Ahora hay nuevo gerente, debería mejorar la cuestión.

¿En qué medida hace falta avanzar?

La sinergia de la promoción turística radica en que las dos grandes entidades de promoción, el Consorcio y Convention Bureau, estén muy coordinados en sus acciones. Hay que mostrar un destino maduro y bien trabajado para la coordinación de actividades promocionales.

Ustedes también apelan a la marca Coruña. ¿Qué es o debería ser este concepto?

Está ya asentado que A Coruña es una ciudad amigable para el turismo, que es un muy bien tratado destino gastronómico que ayuda a muchas facetas del turismo, y que hay marcas que ayudan mucho a potenciar el nombre A Coruña: Estrella Galicia, Deportivo, Abanca, Inditex...

A partir de aquí y en lo que concierne al turismo MICE, hay cuestiones que ofrece A Coruña muy bien consideradas por los organizadores de eventos MICE: la proximidad de los espacios de eventos (Palexco y Expocoruña) y la armonía que existe entre todas las empresas dedicadas al turismo MICE (hoteles, restaurantes, empresas audiovisuales y de merchandising) que facilita una oferta conjunta y estructurada para los organizadores.

¿Cómo ha sido la actividad MICE en 2025 en la ciudad?

En global, correcta. No ha sido el mejor año porque veníamos de dos años muy buenos y sufrimos una discreta disminución de actividad. Cerramos el año con 27 eventos de más de 300 asistentes, es decir, ferias, congresos y reuniones profesionales de cierta magnitud. Un año antes hubo 31.

Estamos tratando de intensificar la actividad en las acciones promocionales para eventos corporativos. Sin dejar de lado los congresos más profesionales, queremos que la ciudad tenga reuniones de empresa de cierta magnitud para la presentación de automóviles, seguros, marcas farmacéuticas... Son formatos de entre 50 y 300 asistentes que a veces se realizan en algún hotel de la ciudad con la participación de un espacio de restauración y con la posibilidad de personalizar actividades fuera de la pura presentación que permiten dar a conocer A Coruña y su área.

José Blanco Castiñeiras, en un momento de la entrevista. Enrique Romanos Tardío

Si a lo largo del año logramos desarrollar gran cantidad de estos eventos, sus asistentes son realmente prescriptores de la ciudad que vuelven con sus familias y amigos con un poco más de intensidad que cuando asisten a los congresos.

Su sector trabaja con mucha anticipación. ¿Qué perspectivas tiene para 2026?

Hay un número importante de congresos, ferias y encuentros cerrados, en torno a los 25, con la capacidad para captar entre cinco y diez más. La idea es superar el resultado de este año y acercarnos o mejorar el de 2024. Cada año tiene sus dificultades y una de ellas para el próximo año es en qué se puede traducir la conectividad aérea, que influye mucho en la contratación de eventos MICE que movilizan a muchas personas en poco tiempo.

Ustedes reclaman continuamente una mejor conectividad en Alvedro.

Todo lo que sea aumentar frecuencias y destinos favorece la promoción MICE y, no lo olvidemos, a toda la red empresarial de A Coruña. Pero en algunas ciudades, entre ellas Santiago, se está tomando la decisión de dejar de promocionar de manera directa a determinadas compañías aéreas. Aunque en el caso de Ryanair se trata de una compañía beligerante por lo que exige a los ayuntamientos.

¿El turista MICE está bien atendido en la ciudad de un buen servicio de movilidad? Se lo pregunto porque ahora los taxis conviven, o van a convivir, con los VTC.

No tomo partido en el tema de esa convivencia. Pero lo razonable es que tengamos el servicio más amplio cuando hay congresos. A las asociaciones les hemos pedido que refuercen el servicio cuando hay más afluencia de congresos.

Otro tema relacionado es el del servicio de taxi en el aeropuerto de Alvedro, que tiene mucho que mejorar. Culleredo y A Coruña deben llegar a un entente razonable para que no haya dificultades de servicio. Hay momentos en los que existe escasez de taxi, y la afluencia durante un congreso no es la normal de los vuelos regulares.

Usted dirige dos hoteles. ¿Cómo juzga que pueda haber asistentes a congresos que opten por alojarse en viviendas de uso turístico?

La VUT no es lo mismo que el apartamento turístico. Los hoteleros no estamos en contra de otra oferta de alojamiento, pero la que exista debe regirse por normas similares a las de los hoteles y que puedan compartir estrategias promocionales turísticas teniendo la profesionalidad que se le exige a los hoteles.

En A Coruña ha ocurrido especialmente que hace más de diez años no se ha abierto ningún hotel, salvo el Hilton de Zalaeta, mientras que el número de plazas de alojamiento es muy superior en apartamentos turísticos y en VUT. En el hotel es mucho más exigente la dotación de plazas, en normativa y necesidad financiera.

¿A qué máximo de asistencia puede llegar un congreso, en función de la disponibilidad para alojarse?

En A Coruña sabemos que nunca puede superar las 2.000 personas por congreso. Por encima, es tensar los recursos propios de la ciudad.

¿Ha variado el retorno económico que produce el turista MICE que viaja a A Coruña?

Los datos de 2024 nos dan una estimación de que el gasto medio por asistente MICE en la ciudad supera los 600 euros por día. Es un gasto que computa la inscripción al congreso, el alojamiento, el desplazamiento, la restauración y el gasto general de cada persona. Es un gasto dos veces por encima del turista normal.