El Aeropuerto de A Coruña firma uno de los mejores meses de noviembre con más de 108.000 pasajeros

El aeropuerto de Alvedro en una foto de archivo. Shutterstock.

El Aeropuerto de A Coruña alcanzó en noviembre un nuevo récord, con 108.080 pasajeros, un dato que supone un incremento del 8,3% respecto al mismo mes del año pasado.

La infraestructura, que registró 1.160 operaciones entre aterrizajes y despegues, mantiene así su tendencia al alza pese al ligero descenso del 0,4% en el número total de movimientos.

En cuanto al tráfico comercial, 97.365 viajeros se desplazaron en rutas nacionales (+7,1%), mientras que 10.618 volaron en conexiones internacionales, un aumento del 20,1% que confirma el buen comportamiento de estos enlaces.

De las 780 operaciones comerciales, 690 correspondieron a vuelos nacionales y 90 a internacionales.

A falta de un mes para cerrar 2025, el aeropuerto acumula 1.185.267 pasajeros, un 4,7% más que en el mismo periodo del año pasado, además de 15.055 movimientos de aeronaves, lo que supone un incremento del 12,6%.