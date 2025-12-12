El Aeropuerto de A Coruña firma uno de los mejores meses de noviembre con más de 108.000 pasajeros
La terminal suma un crecimiento del 8,3% respecto a 2024 y roza ya 1,2 millones de viajeros en lo que va de año
El Aeropuerto de A Coruña alcanzó en noviembre un nuevo récord, con 108.080 pasajeros, un dato que supone un incremento del 8,3% respecto al mismo mes del año pasado.
La infraestructura, que registró 1.160 operaciones entre aterrizajes y despegues, mantiene así su tendencia al alza pese al ligero descenso del 0,4% en el número total de movimientos.
En cuanto al tráfico comercial, 97.365 viajeros se desplazaron en rutas nacionales (+7,1%), mientras que 10.618 volaron en conexiones internacionales, un aumento del 20,1% que confirma el buen comportamiento de estos enlaces.
De las 780 operaciones comerciales, 690 correspondieron a vuelos nacionales y 90 a internacionales.
A falta de un mes para cerrar 2025, el aeropuerto acumula 1.185.267 pasajeros, un 4,7% más que en el mismo periodo del año pasado, además de 15.055 movimientos de aeronaves, lo que supone un incremento del 12,6%.