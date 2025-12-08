El puerto de A Coruña enfoca un nuevo récord de cruceros este año y en 2026: 180 escalas

En los grandes encuentros del sector turístico, y de manera específica en los del segmento de los cruceros, los puertos suelen cerrar acuerdos y planificar acciones estratégicas con navieras. En el Seatrade Cruise Global de Miami celebrado en abril de este año, la Autoridad Portuaria de A Coruña anunció la predicción de su actividad crucerista para 2026. Es la que mantiene a un mes de que termine 2025: 180 barcos.

Esta cifra supondría un nuevo récord para el puerto coruñés en este apartado, como también lo sería la de este año. Según fuentes portuarias, cuando acabe 2025 se alcanzarán las 178 escalas (faltan cuatro para añadir a las 174 registradas).

Con esta estadística, 459.000 pasajeros de distintas procedencias habrán atracado en A Coruña. Los 180 cruceros previstos para el próximo año traerán a la ciudad a 460.000 visitantes, estiman las mismas fuentes.

El crecimiento del Puerto en su rama crucerista se refleja con esta evolución de récord: en 2023 recibió 130 escalas y 323.000 pasajeros; en 2024 fueron 168 buques y más de 406.000 turistas; y en 2025, año para el que en principio se esperaban 180 cruceros, llegarán 178. Los números representan una cifra inédita en la cornisa cántabro-atlántica, destaca la Autoridad Portuaria, y afianzan el liderazgo de A Coruña entre las dársenas de su amplio entorno geográfico.

Interior del crucero World Odyssey en A Coruña. Carmen G. Mariñas

"El Puerto mantiene su apuesta por consolidar el crecimiento de las escalas de cruceros, por los beneficios que reporta a la ciudad. El impacto económico se calcula en 40 millones de euros al año, atendiendo al gasto directo de viajeros y tripulantes y a la repercusión en empresas de servicios portuarios y turísticos, comercio, hostelería, transporte, seguridad, etcétera", subraya la Autoridad Portuaria.

2026, un año hacia la sostenibilidad

Afianzada A Coruña como destino crucerista de primer nivel, al que llegan durante el año barcos en doble y triple escala diaria (el pasado 22 de abril se produjo una quíntuple escala que movilizó a más de 15.000 personas entre pasajeros y tripulantes), el Puerto mira a 2026 como ciclo para "un gran hito".

En noviembre pasado se adjudicó la construcción y gestión del sistema OPS (por sus iniciales en inglés Onshore Power Supply, Suministro de Electricidad desde Tierra). Se trata de una tecnología que permite a los cruceros conectar sus motores a la red eléctrica local mientras están atracados en los muelles. Con una inversión propia de 10 millones de euros, la empresa Regenera instalará el sistema, lo que evitará las emisiones de dióxido de carbono durante las escalas.

"El puerto de A Coruña será uno de los primeros de España en ofrecer energía eléctrica a los cruceros", resalta la Autoridad Portuaria. Esta medida supondrá una mejora de la competitividad de la dársena coruñesa en el sector, ya que las navieras están apostando de manera firme por la sostenibilidad y adaptan la mayoría de sus barcos a la disposición del sistema OPS.

El Puerto apunta que "están muy avanzadas" las obras de mejora en el muelle de Trasatlánticos para adaptar su estructura y sus defensas al tamaño actual de la flota, con una inversión de 1,3 millones de euros. Estos trabajos ya incluyen la habilitación de la canalización por la que discurrirá la infraestructura del OPS.

La previsión de la Autoridad Portuaria es que el nuevo sistema esté operativo en los muelles de Trasatlánticos y Calvo Sotelo Sur a partir de 2027.