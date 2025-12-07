La Xunta planea "regular" el acceso al Faro de Fisterra y al Castro de Baroña con planes directores

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, ha avanzado que la Xunta de Galicia trabajará en el desarrollo de planes directores para "regular" las visitas al Faro de Fisterra y al Castro de Baroña, ambos en la provincia de A Coruña.

Así lo ha adelantado en una entrevista concedida a Cadena SER y recogida por Europa Press, en la que el responsable turístico ha informado de que su departamento recibió hace una quincena estudios encargados sobre los entornos de ambos puntos.

"En los dos observamos que hay que actuar y hay momentos de mayor demanda puntual", ha evaluado. De este modo, los informes recibidos marcan unas pautas para actuar, que tendrán que ser contempladas en sendos planes directores todavía a desarrollar.

La pretensión del director de Turismo de Galicia es que el modelo a implantar sea "parecido" al del Parque Nacional das Illas Atlánticas y al de la Praia das Catedrais, donde alude a una "experiencia positiva" en este aspecto.

Sin embargo, preguntado por ello, asegura que de forma general, no observa "saturación" turística en Galicia, aunque alude a momentos y lugares con concentración de visitantes "más grandes" que otros: "Nada que no se pueda solucionar con un plan de regulación o regulando flujos. Ahí es donde hay que trabajar".

Año récord

Por otra parte, cuestionado por los datos turísticos de este año, Merelles ha apuntado que el crecimiento turístico de 2025, que estima que se cerrará en un 3%, superará al del año 2023 —el más alto hasta la fecha—, lo que supondrían las "mejores cifras nunca registradas" en Galicia.

En este sentido, ha asegurado que el crecimiento de 2025 está "respondiendo a las expectativas" del Ejecutivo gallego: "Considerábamos que iba a crecer y está creciendo de un modo racional". Con todo, el responsable autonómico cree que aún existe "espacio para crecer" y hacerlo en épocas en las que la demanda es menor".

Además, preguntado por ello, y a raíz de la implantación de la tasa turística en A Coruña y Santiago este otoño, la Xunta "no observa" que en Galicia "sea necesaria" la aplicación de una tasa de este tipo de forma global. "El destino está precisamente consolidándose", ha añadido.