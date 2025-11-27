La Deputación de A Coruña celebra su II Gala de Turismo y premia cinco proyectos y trayectorias

La Deputación da Coruña celebró este jueves en el Porto de Oza – Marina Varadero su II Gala de Turismo, en la que reunió al sector turístico de la provincia y entregó cinco premios a proyectos y trayectorias. El evento, que se consolida como una de las citas anuales más relevantes para profesionales, entidades y empresas vinculadas al turismo, sirvió como espacio de reconocimiento, reflexión e impulso para un sector estratégico que avanza hacia un modelo más sostenible, competitivo y conectado con la identidad del territorio.

"O turismo non é un capricho nin un fenómeno pasaxeiro: é unha estratexia de futuro, capaz de xerar emprego, fixar poboación e dinamizar os nosos territorios", señaló el presidente de la Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, que destacó el papel del sector como motor de desarrollo económico y social en la provincia, especialmente en los municipios rurales.

Los proyectos e iniciativas reconocidos este jueves representan "un modelo de turismo innovador, auténtico, de calidade e comprometido coa nosa terra", según Formoso, que recordó que el sector turístico representa alrededor del 13% del PIB gallego y mantiene 130.000 empleos.

La diputación provincial de A Coruña ha trabajado en los últimos años hacia un modelo de turismo más sostenible y desestacionalizado, con acciones como los Plans de Sostibilidade Turística en Destino (PSTD); la recuperación de la Vía Verde Compostela Tambre Lengüelle; la promoción del Camiño Inglés el Reino Unido; iniciativas como 'Os Fogóns do Anllóns'; y la campaña 'A paisaxe que sabe'.

"A II Gala de Turismo é unha oportunidade para seguir impulsando un modelo turístico comprometido co territorio, co conxunto da provincia e co seu futuro", señaló por su parte el vicepresidente de la Deputación da Coruña y responsable del área de Turismo, Xosé Regueira, que añadió: "O sector turístico coruñés avanza grazas ao traballo diario de persoas, entidades e proxectos que saben que o turismo só funciona cando é capaz de xerar unha dinámica positiva para a economía local".

Regueira también hizo hincapié en la importancia de la identidad como señal distintiva del turismo provincial: "Apostamos por poñer en valor o que somos: a autenticidade do noso territorio, a maneira en que se vive no rural, no mar ou na horta, a nosa cultura propia e a nosa lingua". El responsable de Turismo,a demás, señaló que todo ello conforma una experiencia real, "non artificiosa", que diferencia a A Coruña y a su turismo atractivo, sostenible y competitivo.

Los cinco premios

El vicepresidente de la Deputación da Coruña recordó que los premios entregados reconocen iniciativas que demuestran que innovación, calidad y sostenibilidad son compatibles con la puesta en valor de la realidad de Galicia, al mismo tiempo que reivindicó las alianzas tejidas en el territorio con el sector, con las empresas y con las personas implicadas en el ámbito turístico.

"O éxito do turismo na provincia non reside en copiar modelos alleos, senón en potenciar aquilo que nos fai únicos e en acompañar tanto os proxectos emerxentes como as traxectorias de toda unha vida", concluyó Regueira.

El jurado de los premios estuvo formado por cuatro profesionales del ámbito del turismo y la comunicación: la periodista Ana Iglesias, la profesora de la Universidade da Coruña María Elvira Lezcano González, el divulgador gastronómico Jorge Guitián Castromil y el presidente do Clúster de Turismo, Cesáreo González Pardal. Este comité evaluó las propuestas presentadas desde toda la provincia y seleccionó las cinco iniciativas reconocidas en esta edición por sus valores de innovación, identidad, desarrollo y trayectoria.

Mejor iniciativa de innovación, calidad y sostenibilidad turística: Volta Montaña , reconocida por su apuesta por experiencias responsables, innovadoras y de alta calidad. La diputada provincial Mónica Rodríguez entregó el galardón, que fue recogido por Micaela López y Cristina García Souto , en representación el equipo promotor

, reconocida por su apuesta por experiencias responsables, innovadoras y de alta calidad. La diputada provincial Mónica Rodríguez entregó el galardón, que fue recogido por Mejor iniciativa de puesta en valor de la autenticidad del territorio: Chichalovers , una empresa que promueve la identidad y la singularidad de la provincia a través de acciones culturales y turísticas que fortalecen la memoria colectiva. El diputado José Ramón Amado les entregó el premio a sus fundadores, Graciela e Darío

, una empresa que promueve la identidad y la singularidad de la provincia a través de acciones culturales y turísticas que fortalecen la memoria colectiva. El diputado Mejor proyecto de turismo emergente: Hotel Espazo Nature (Razo, Carballo), que pese a su reciente creación ya se ha consolidado como un referente gracias a su apuesta por un turismo basado en la naturaleza, el bienestar y la sostenibilidad. La diputada Avia Veira entregó el premio, recogido por Laura Vázquez

Mejor proyecto de turismo enogastronómico: A Artesa da Moza Crecha (Betanzos) , reconociendo su compromiso con la cocina local, el producto de proximidad y la puesta en valor de la cultura gastronómica de la comarca del mandeo. Valentín González Formoso les entregó el galardón a Paula Martínez y Lolo Mosteiro

Premio a la trayectoria - Toda una vida dedicada al turismo: Carlos Rodríguez, profesor y secretario del CENP-Escola de Turismo da Coruña, cuya carrera profesional contribuyó de manera decisiva a la formación y dignificación del sector turístico en la provincia. El premio fue entregado por Xosé Regueira

La II Gala de Turismo de la Deputación da Coruña concluyó con un mensaje unánime: el turismo provincial vive un momento de solidez, diversidad y capacidad de proyección. El compromiso institucional, junto al esfuerzo de las empresas, profesionales e iniciativas premiadas, evidencia la construcción de un modelo turístico sostenible, innovador y conectado con la realidad de la provincia.