La denuncia colectiva contra los pisos turísticos ilegales de A Coruña será este miércoles

Acceso a un edificio de apartamentos turísticos en el centro de A Coruña. Quincemil

Este miércoles, la Plataforma polo Dereito á Vivenda presentará una denuncia colectiva en A Coruña contra las viviendas de uso turístico de la ciudad que son ilegales.

Entre los motivos que indica la agrupación para poner esta denuncia colectiva están la incidencia de estos pisos ilegales en el acceso a la vivienda, limitando las posibilidades de los vecinos de la ciudad, además de que no pagan impuestos en relación a sus ingresos, perjudican al empleo y afectan a los barrios.

"Por todo isto, queremos actuar contra as vivendas turísticas para poñerlles freo e chegar aprohibilas totalmente en zonas onde o acceso á primeira vivenda sexa un problema", indican en un comunicado.

Desde la organización animan a los vecinos de la ciudad a denunciar esta práctica ilegal. Para ello, indican que lo primero que hay que hacer es localizar la vivienda turística anunciada en alguna plataforma y comprobar si cuenta con el código de registro VUT-CO-XXXX. En caso de no tenerlo, es posible que el piso turístico sea ilegal. En ese caso, se comprueba la dirección en el registro de empresas y actividades turísticas (REAT) de la Xunta de Galicia. Su registro es obligatorio, así que el hecho de no aparecer en esa lista podría indicar que se trata de un piso ilegal.

Solo en la ciudad de A Coruña, de acuerdo con los datos del REAT, hay 1.362 viviendas de uso turístico registradas.

Asimismo, desde la Plataforma recuerdan que, atendiendo a la normativa municipal, las VUT no pueden estar en un piso distinto de un bajo, un primero o un edificio entero, además de estar fuera del ámbito del PEPRI.

En caso de detectar un piso ilegal, desde la agrupación animan a denunciarlo cubriendo un formulario de la concellería de Urbanismo, Rehabilitación e Vivenda y entregándolo en el registro municipal o la sede electrónica.

El pasado mes de septiembre, el Ministerio de Vivienda notificaba a la Xunta de Galicia que en la comunidad había un total de 2.640 pisos turísticos ilegales anunciados en plataformas. Tan solo unos meses antes, en mayo, Consumo notificaba al Gobierno gallego que en todo el territorio había más de 9.500 pisos turísticos ilegales.