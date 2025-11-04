A Coruña tiene nuevo gerente del Consorcio de Turismo, Antón Álvarez Olmo

La Junta de Gobierno del Consorcio de Turismo y Congresos de A Coruña ha aprobado el nombramiento de Antón Álvarez Olmo como nuevo gerente de la entidad, puesto que llevaba más de un año y medio vacante tras la renuncia de Moisés Jorge Naranjo. Olmo ha sido el elegido tras superar con la mejor valoración el proceso de selección pública convocado para cubrir esta plaza de dirección profesional.

Álvarez Olmo es graduado en Turismo y Ciencias Empresariales por la Universidade da Coruña y cuenta con formación de posgrado en tecnologías de márketing y comunicación. A lo largo de su trayectoria profesional se ha especializado en la planificación, promoción y desarrollo de proyectos turísticos, con experiencia en la coordinación de campañas, captación de eventos y relación institucional con diferentes actores del sector.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.