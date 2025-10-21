El personal de tierra del aeropuerto de A Coruña irá a huelga el 27 de octubre

El próximo 27 de octubre el personal de tierra del aeropuerto de Alvedro y dependiente de la empresa South Europe Ground Services irá a huelga reivindicando mejoras laborales. La convocatoria parte de la UGT y contempla también una protesta en la terminal entre las 12:00 y las 13:00 horas.

Desde el sindicato critican que la plantilla de handling —que abarca a unos 60 empleados— sufre "una carga de trabajo excesiva, jornadas que con frecuencia superan las 9 horas diarias además de los cambios constantes sobre la marcha por incidencias en la operativa de los vuelos que obligan a prolongar, todavía más, la jornada diaria".

Los trabajadores también reivindican más personal para cubrir el servicio de atención a Personas con Movilidad Reducida (PMR). La falta de profesionales perjudica gravemente a la calidad de la atención, con un servicio que se presta "a la carrera" con el consecuente aumento del estrés y sobrecarga del personal.

Paralelamente, también denuncian falta de estabilidad laboral y la negativa a consolidar el empleo, citando casos de trabajadoras y trabajadores con más de 20 años de antigüedad y sin posibilidad de pasar a jornada completa, pese a que se contratan nuevos empleados a jornada parcial.

Todo ello son denuncias ya trasladadas a la empresa, a quien se ha pedido de manera urgente la mejora de las condiciones laborales. Ante la falta de "soluciones reales", el sindicato ha decidido convocar esta movilización.