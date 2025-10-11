La Reserva de Biosfera de A Coruña concesiona por 10 años la gestión de su catamarán eléctrico

Momento de la firma de la concvesión de la gestión del catamarán eléctrico de las Mariñas Coruñesas Reserva de Biosfera

Durante los próximos 10 años la empresa Hostelería Costa Miño será la encargada de gestionar el catamarán eléctrico que va por las costas de Sada, Miño, Bergondo y Betanzos. Este sábado se ha firmado en Sada el contrato de concesión entre la compañía y la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas.

La concesionaria es la actual propietaria del Restaurante Carboeira y del Hotel Crisol de las Rías en Miño.

Con esta nueva concesión se encargará de la realización de experiencias y del mantenimiento integral de la embarcación. Además, se impulsará propuestas al visitante dentro de la oferta de ecoturismo de Mariñas Coruñesas.

Según informa la entidad, las expediciones en el catamarán podrán incluir degustaciones de menús con productos locales, observación de los fondos marinos con gafas de realidad virtual o cualquier otra colaboración que se pueda establecer con las empresas turísticas de la marca de calidad.

El catamarán dispondrá de puntos de atraque en Sada, Miño, Bergondo y Betanzos. Su sede estará en el Club Náutico de Sada. Las experiencias en el catamarán se pueden reservar en la web de Mariñas Coruñesas y se organizan en grupos reducidos de 8 personas.

La concesionaria ofrecerá experiencias todos los fines de semana y festivos del año y todos los días entre el 1 de junio y el 30 de septiembre. Habrá un mes al año, entre noviembre y febrero, sin servicio para poder realizar los trabajos de mantenimiento preventivo y predictivo necesarios.

Por otra parte, Mariñas Coruñesas se reserva 10 experiencias al año de uso del catamarán para acciones promocionales. La concesión tendrá un período de prueba de un año y podrá prorrogarse otros cuatro años más.

José Antonio Santiso, presidente de la entidad, destacó que "o establecemento dun servizo por un prazo de 10 anos é unha mostra clara da consolidación da oferta de ecoturismo náutico da Reserva".

Santiso subraya que "a aposta por un turismo diferente, que procura a sostibilidade, e desestacionalizado é o camiño a seguir".