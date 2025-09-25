A Coruña insiste en una política aeroportuaria común para evitar la fuga de viajeros a Oporto

Imagen de la reunión mantenida este jueves en A Coruña para tratar el futuro del aeropuerto de Alvedro. Concello de Sada

A Coruña y otros municipios del área y la provincia han celebrado este jueves una reunión convocada por la alcaldesa de la ciudad, Inés Rey, para tratar las necesidades de los aeropuertos gallegos. Tras ella, la regidora ha subrayado la necesidad de crear una estrategia común para Alvedro, Lavacolla y Peinador y dejar atrás "la pasividad que está teniendo la Xunta de Galicia respecto a una política aeroportuaria común".

Por este motivo, se enviará un comunicado a la Xunta pidiendo la convocatoria de una mesa con las siete grandes ciudades, las cuatro deputaciones y la Confederación Galega de Empresarios para trazar una estrategia complementaria entre los aeropuertos y presionar a Aena para que refuerce sus rutas.

"Queremos una política aeroportuaria con visión de país, con visión para toda Galicia y para superar las políticas cortoplacistas que se han mantenido hasta este momento", ha recalcado.

Aunque todavía no ha trascendido el número de municipios que ha acudido a la cita, la alcaldesa sí confirmó que estuvieron presentes representantes del área metropolitana, de la Deputación da Coruña y de la FEGAMP.

Oporto como referencia

La alcaldesa ha puesto también la mirada en el aeropuerto de Oporto, desde donde cada año viajan cerca de 5,7 millones de pasajeros gallegos, una cifra muy similar a la que mueven los tres aeropuertos ubicados en Galicia, que llegan a los 5,9 millones.

En este sentido, ha subrayado la importancia de analizar qué rutas ofrece Oporto para estudiar su implantación en los aeropuertos gallegos.

"Son datos que nos pueden hacer reflexionar", ha incidido la alcaldesa, añadiendo que los destinos que escogen los gallegos en el aeropuerto coruñés pueden servir de referencia para establecer nuevas rutas en la comunidad.

Complementarios pero no competitivos

La complementariedad de los aeropuertos ha sido otro aspecto clave. Rey ha explicado que durante la reunión "hemos hablado de la necesidad de establecer los diferentes tipos de perfiles necesarios en cada aeropuerto. Es evidente que el tejido empresarial de A Coruña no tiene que ver con el de Santiago y Vigo y, por tanto, nuestras necesidades a nivel comercial y empresarial son diferentes".

A modo de ejemplo, ha citado la influencia de los peregrinos en el aeropuerto de Santiago, recordando además el incremento del 30% de visitantes por medio del Camino Portugués. "Las conexiones de Sá Carneiro a sus países de origen es mayor y deciden hacer la parte de este camino", ha puntualizado.

Fuera localismos

Otro punto que ha recalcado la alcaldesa ha sido la importancia de dejar atrás los localismos. "No vale escudarse en la ausencia de competencias, porque los ayuntamientos tampoco la tenemos", ha recordado, citando como ejemplo el caso de Alvedro, situado en el término municipal de Culleredo.

"Entendemos que si asumimos otras competencias impropias en este sentido, se trata de que haya una política común y de poder tener una posición fuerte de cara a exigirle a Aena que estudie nuevas rutas y los flujos de viajeros que hay en Galicia y que se mejoren esas conexiones aeroportuarias que nuestras cifras económicas demandan", ha declarado.

En esta línea, ha señalado que A Coruña y Vigo son las dos grandes áreas que tiran del crecimiento económico de Galicia, lo que motiva la necesidad de mantener los tres aeropuertos y no concentrar la actividad en uno.

La alcaldesa de A Coruña ha reiterado que "es el momento de mirar a Galicia. Es momento de entender a Galicia y de liderar una comunidad con mucho potencial. Alejémonos de localismos y de competencias absurdas y pensemos en el futuro de nuestro país".

Los recortes de Ryanair, una oportunidad

Esta reclamación se ha producido semanas después de los recortes anunciados por Ryanair en Galicia, cerrando la base en Santiago y cancelando vuelos a Vigo, algo que la alcaldesa de A Coruña considera una "oportunidad para entender por fin que tenemos que tener una política aeroportuaria común, algo que llevo diciendo muchos años y era como predicar en el desierto. No había ni interés ni intención. Parece que en el momento en el que se pierden estas conexiones empieza todo el mundo a darse cuenta de que vamos tarde".

Por el momento, A Coruña no ha iniciado un contacto con Santiago y Vigo para esta estrategia común.

Preguntada al respecto, Inés Rey ha afirmado que "mantengo muy buena relación con ambos alcaldes pero a quien tenemos que demandar que nos convoque a todos es a la Xunta de Galicia".

Sada y Betanzos defienden la importancia de reforzar las conexiones con la comarca

Entre los municipios asistentes a la reunión estuvieron Sada y Betanzos, que apoyan la propuesta de hacer una política común con "visión de país" y un papel para Alvedro en el ámbito económico y no solo turístico.

Fuentes de la corporación de Sada resaltan que han acudido a la reunión para escuchar y hacer propuestas porque "non podemos falar dunha infraestrutura como o aeroporto sen ter unha visión de país".

Además del refuerzo de Alvedro, que "non debe ser só o aeroporto da Coruña", desde Sada ven necesaria la creación de una entidad con representación de todas las administraciones para debatir cuestiones en materia de transporte. Insisten, asimismo, en la necesidad de reforzar la conexión con el área.

"De pouco vale falar do aeroporto se non falamos tamén de como se conecta coa súa comarca", subrayan.

Desde Betanzos, coinciden en que el rol de Alvedro debe ser turístico pero también económico para el área coruñesa, por lo que proponen potenciar este aeropuerto apostando por la convivencia de los tres gallegos para dar servicio a las distintas zonas de Galicia.

"En lo que sí insistirá la alcaldesa de Betanzos es en la idea de apoyar las iniciativas que refuercen el papel de Alvedro y que eviten que vecinos y vecinas de la comarca vean Oporto como una alternativa cuando tienen una aeropuerto a 15 minutos de sus viviendas y negocios", recalcan.