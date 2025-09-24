La Xunta apremia al Estado para que defienda con medidas los aeropuertos de Galicia

Judit Fontela, entre Goretti Sanmartín y Gonzalo Castro, en el foro sobre aeropuertos de Galicia y Portugal celebrado en Santiago.

La decisión de la aerolínea Ryanair de cerrar su base en Santiago y en otras ciudades españolas y reducir y cancelar vuelos ha creado una situación de alarma que ha movilizado a las administraciones. En A Coruña habrá mañana jueves una reunión entre cargos políticos y técnicos de la ciudad y su área para abordar el futuro del aeropuerto de Alvedro. Mientras, la Xunta reclama al Estado que intervenga con medidas.

Para el Gobierno gallego es urgente una coordinación y gestión conjunta de las tres terminales gallegas que hasta ahora no ha fructificado en acciones comunes a pesar de la existencia, desde hace años, del Comité de Coordinación Aeroportuaria.

La directora xeral de Mobilidade, Judit Fontela, urgió este miércoles al Gobierno central a que tome medidas para "defender los intereses de Galicia y garantizar la equidad territorial".

Fontela coincidió con la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, y el concejal de Cultura y Turismo de A Coruña, Gonzalo Castro, en el foro sobre aeropuertos de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal organizado por el Club Financiero de Santiago.

Fontela atribuye al Estado la misión de "pilotar" el plan de coordinación aeroportuaria "con la colaboración de los gobiernos autonómicos y locales" al contar con la presidencia del comité existente junto al administrador aeroportuario Aena.

"El Ministerio de Transportes debe ejercer sus competencias y no derivarlas a otras administraciones", defiende la directora xeral de Mobilidad, que lamentó que Aena "priorice la búsqueda de beneficios frente al interés general y la conectividad de la población gallega".

Fontela alerta de que la pérdida de vuelos en Galicia repercute en el turismo y en la desaparición de empleos directos e indirectos, además de en el debilitamiento de la competencia y el encarecimiento de las tarifas.

También, dijo, causará la disminución de turistas que combinan visitas en Galicia y Portugal, lo que supone además pérdida de atractivo para empresas con intereses en ambos territorios.

Pesimismo por las inversiones estatales

La responsable de movilidad avanzó una postura "pesimista" respecto al anuncio del Gobierno estatal de realizar inversiones aeroportuarias por valor de 12,8 millones de euros en el período 2027-2031, a la espera de conocer detalles sobre su repercusión en las terminales gallegas de Alvedro, Peinador y Rosalía de Castro en el próximo comité de coordinación.

Fontela prefirió destacar los "esfuerzos" de Galicia con Portugal para demandar infraestructuras estratégicas esenciales en cada territorio e insistió en la necesidad de avanzar en la conexión ferroviaria Vigo-Porto y la inclusión de esta conexión en la Red Básica Europea de Transportes.