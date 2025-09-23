El turismo extranjero en agosto lleva a A Coruña a su cima de pernoctaciones desde la pandemia

Terrazas en la avenida de la Marina de A Coruña el pasado mes de agosto. Quincemil

Agosto es el mes fuerte del verano, cuando una gran parte de la población está de vacaciones y dedica el tiempo libre a viajar. A Coruña, que según la alcaldesa, Inés Rey, atrajo a 800.000 personas a sus fiestas del pasado agosto, alcanzó ese mes su nivel más alto de estancias en establecimientos hoteleros en lo que va de década.

De acuerdo con los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el punto turístico de A Coruña registró en agosto 105.658 pernoctaciones de visitantes españoles y 30.680 de turistas extranjeros. La primera es la segunda cifra más alta desde la pandemia en 2020; la segunda es la más elevada en el mismo periodo. En total, son 136.338 pernoctaciones.

El INE considera que un punto turístico es el "municipio donde la concentración de la oferta turística es significativa". En A Coruña, según la misma fuente, en agosto hubo 67 establecimientos, 2.889 habitaciones y 5.399 plazas hoteleras estimadas. Se alcanzó una ocupación media del 80,2%, la más alta en agosto de los últimos cinco años.

El número de noches pasadas por viajeros nacionales en la ciudad herculina en el octavo mes del año fue muy alto en 2021, en el primer mes fuerte del verano después de la pandemia del COVID. Se rozaron las 112.000 pernoctaciones; las de extranjeros fueron bajas, algo más de 15.200.

La primera categoría bajó en los agostos siguientes hasta repuntar en 2024 y subir de nuevo a las 105.658 de este año. Los turistas de otras nacionalidades han ido encontrando más cómoda A Coruña y se han animado a pasar más noches. Tras las casi 30.000 estancias de 2023, se llegó el último agosto a las 30.680, la mejor cifra del último lustro.

Bañistas en la playa de Riazor. Quincemil

La comparación entre los últimos meses de julio y agosto muestra que mientras los turistas nacionales crecieron un 16,3%, los extranjeros solo un 2,3%

La metodología usada por el INE para reflejar los datos de la coyuntura turística en el país se basa en información suministrada mensualmente por los establecimientos hoteleros mediante un cuestionario que recoge el total de viajeros alojados, de pernoctaciones causadas y habitaciones ocupadas durante todo el mes al que se refieren los datos, en los estratos de tres, cuatro y cinco estrellas de oro.

Datos de Galicia y España y estancia media

Galicia registró más de 1,6 millones de pernoctaciones hoteleras en agosto, unas 40.000 menos que en el mismo mes de 2024 (-2,5%), según los datos publicados hoy por el INE.

En agosto de 2025, los establecimientos hoteleros abiertos en la comunidad gallega eran 1.827 (72 menos en comparativa interanual), con más de 76.000 plazas estimadas. El grado de ocupación por plaza fue del 67,46%, dos puntos menos que un año antes y ocho puntos menos que la media española del 75,5%.

Las pernoctaciones en hoteles españoles superaron los 48,1 millones en agosto, impulsadas por los viajeros internacionales, que incrementaron un 1,7% sus estancias. Por el contrario, los residentes en España recortaron sus pernoctaciones hoteleras un 0,5% interanual en el octavo mes del año.

La estancia media en los hoteles gallegos fue en agosto de 2,16 días, dato inferior en más de un día a los 3,5 días de la media estatal.

El mismo dato en el punto turístico de A Coruña fue de 2,41 días. El grado de ocupación por habitaciones superó el 85% y los establecimientos emplearon a un total de 591 trabajadores.

A nivel nacional por destinos, Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana concentraron el grueso de las estancias de los viajeros residentes, mientras que Baleares, Cataluña y Canarias fueron las comunidades principales de los turistas de otros países.