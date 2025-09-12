El aeropuerto de A Coruña registró hasta agosto 851.830 pasajeros, un 4,3% más que en 2024

El Aeropuerto de A Coruña ha cerrado los primeros ocho meses del año con un balance positivo. Según datos de AENA, la infraestructura coruñesa registró 851.830 pasajeros hasta agosto, lo que supone un aumento del 4,3% en comparación con el mismo periodo de 2024.

El tráfico aéreo también creció en operaciones: entre enero y agosto se realizaron 10.916 movimientos de aeronaves, un 12,1% más que en el ejercicio anterior.

El mes de agosto, tradicionalmente el más fuerte del verano, dejó un total de 107.474 viajeros, lo que representa un incremento del 4,2% respecto a agosto de 2024. De ellos, 107.351 correspondieron a vuelos comerciales: 96.522 en trayectos nacionales y 10.829 en internacionales.

En cuanto al número de vuelos, en agosto operaron en el aeropuerto coruñés 1.421 aeronaves, un 12,6% más que en el mismo mes del año pasado. De esas operaciones, 782 fueron comerciales: 689 con destinos nacionales y 93 con internacionales.

Con estas cifras, el aeropuerto de Alvedro consolida su crecimiento tras la campaña estival y se prepara para encarar el último trimestre del año con una tendencia al alza en pasajeros y movimientos.