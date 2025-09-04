El TSXG admite a trámite el recurso de Aviturga contra la ordenanza que regula las VUT en A Coruña

Acceso a un edificio de apartamentos turísticos en el centro de A Coruña. Quincemil

Después de una intensa lucha, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado por la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (AVITURGA) contra la ordenanza aprobada en junio por el pleno del Concello de A Coruña para regular las viviendas de uso turístico (VUT).

La asociación, que califica la normativa como "una de las más restrictivas de España", sostiene que el texto incurre en "graves vicios de nulidad" al invadir competencias que no corresponden al ámbito municipal y vulnerar derechos adquiridos por propietarios que cuentan con registro oficial desde 2017.

El decreto judicial, ya notificado, requiere al Ayuntamiento la remisión del expediente administrativo completo. Una vez recibido, el TSXG dará traslado a AVITURGA para la presentación de la demanda, un proceso que, según prevé la entidad, se completará en octubre.

Desde AVITURGA argumentan que la ordenanza municipal se atribuye competencias estatales en materia de propiedad horizontal y pretende innovar en la ordenación de las actividades turísticas, competencia que corresponde exclusivamente a la Xunta.

Asimismo, denuncian que la regulación ignora los derechos de quienes llevan años operando con autorización oficial y cumpliendo las normativas estatales y autonómicas. La asociación advierte también de que el texto reproduce párrafos enteros de otras disposiciones de rango superior, vulnerando el principio de jerarquía normativa.

Riesgo de tensiones en el mercado de la vivienda

Lejos de atajar los problemas, AVITURGA sostiene que la ordenanza podría agravar la tensión en el mercado inmobiliario coruñés.

Según la asociación, la nueva normativa permitiría que cualquier edificio de la ciudad, ya sea en el centro histórico o en barrios residenciales, pueda destinarse íntegramente al uso turístico, ya que con la ordenanza aprobada por el Concello se limitaría este alojamiento a plantas bajas, primeras plantas sin vivienda debajo y edificios específicamente dedicados a este uso.

Con ello, dicen, se incentivaría a propietarios e inversores a transformar inmuebles destinados al alquiler convencional en bloques de apartamentos turísticos

"Esta circunstancia perjudicará especialmente a los inquilinos más vulnerables", alertan desde la entidad. Sus cálculos estiman que alrededor del 80 % de las actuales VUT no cumplirían los requisitos fijados por la nueva ordenanza.

Una normativa urbanística desfasada

Otro de los puntos críticos señalados por AVITURGA es que el Concello intenta suplir con esta ordenanza la falta de actualización de la normativa urbanística, ya que el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) data de 2013 y el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) de 2015.

En contraposición, apuntan que otras ciudades como Cádiz, San Sebastián, Bilbao o Toledo han optado por adaptar sus planes urbanísticos a la realidad actual, respetando el principio de irretroactividad en la aplicación de nuevas normativas.

Llamamiento al diálogo

Pese al recurso judicial, la asociación asegura mantener su voluntad de diálogo con el Concello. "Confiamos en que el Ayuntamiento pueda reconsiderar su postura y establezca un diálogo constructivo con los propietarios para encontrar soluciones que garanticen la seguridad jurídica y el desarrollo sostenible del sector turístico en la ciudad", señalan.