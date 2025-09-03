Ryanair cerrará su base de Santiago y cancelará todos los vuelos a Vigo y Tenerife Norte

Ryanair se va de Santiago de Compostela. La compañía ha anunciado que cierra su base en la capital gallega, cancelando todos los vuelos a Vigo y Tenerife Norte. Ryanair también mantendrá cerradas las bases de Valladolid y Jerez y reducirá su capacidad en Asturias, Santander, Zaragoza y Canarias este invierno.

La aerolínea ha adoptado estas decisiones en el marco de su plan para reducir su capacidad en un 41% en las regiones españolas y en un 10% en las Islas Canarias este invierno. Esto implicará la pérdida de un millón de plazas en invierno (dos millones anuales) "debido a las tasas aeroportuarias excesivas y poco competitivas que aplica el operador aeroportuario monopolístico Aena".

Estas reducciones perjudicarán aún más a los aeropuertos vulnerables y conducirán a "una pérdida de inversión, conectividad, turismo y empleo en la España regional ya que muchas rutas serán económicamente inviables", según el consejero delegado de Ryanair, Eddie Wilson, durante la rueda de prensa de presentación de la temporada de invierno.

La aerolínea reducirá su capacidad en los aeropuertos regionales en un 41% (-600.000 plazas) y en las Islas Canarias en un 10% (-400.000 plazas). Ryanair cerrará su base de dos aviones en Santiago, lo que supondrá la pérdida de una inversión de 200 millones de dólares estadounidenses en Galicia.

Así, suspenderá todos los vuelos a Vigo a partir de enero de 2026 y Tenerife Norte a partir del inicio del invierno de 2025. Los aeropuertos de Valladolid y Jerez permanecerán cerrados durante el invierno de 2025, y se reducirá la capacidad en Zaragoza (-45%), Santander (-38%), Asturias (-16%) y Vitoria (-2%).

"Ryanair mantiene su compromiso con España, pero no podemos justificar una inversión continuada en aeropuertos cuyo crecimiento se ve bloqueado por tasas excesivas y poco competitivas" Eddie Wilson, consejero delegado de Ryanair

La compañía cancelará 36 conexiones directas con las comunidades autónomas, desviando dos millones de plazas anuales a Italia, Marruecos, Croacia y Albania "Ryanair mantiene su compromiso con España, pero no podemos justificar una inversión continuada en aeropuertos cuyo crecimiento se ve bloqueado por tasas excesivas y poco competitivas", afirmó Wilson.

La aerolínea ha vuelto a pedir a la CNMC y al Gobierno español que rechacen los "excesivos aumentos de las tasas" y amplíen la congelación de las mismas para proteger la conectividad regional, el turismo y el empleo.

El aeropuerto de Santiago pierde viajeros

El Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro cerró los primeros siete meses del año con un total de 1.856.948 pasajeros. La infraestructura compostelana ha perdido viajeros respecto al mismo periodo de 2024, con un 13,3% menos. Un total de 1.849.503 personas volaron en vuelos comerciales: 1.513.241 en vuelos a destinos nacionales y 336.262 a destinos internacionales.

Respecto a las operaciones, el aeropuerto compostelano registró en los siete primeros meses del año 14.830 vuelos (un 7,1% menos que en el mismo periodo de 2024), de los que 13.474 fueron vuelos comerciales (10.948 a destinos nacionales y 2.526 a destinos internacionales).