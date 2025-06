A Coruña ya puede regular las viviendas de uso turístico y limitar su implantación

A Coruña ya tiene regulación de las viviendas de uso turístico (VUT). El Pleno municipal ha aprobado de forma definitiva este jueves la ordenanza que controlará su implantación en la ciudad limitando este alojamiento a plantas bajas, primeras plantas sin vivienda debajo y edificios específicamente dedicados a este uso.

La ordenanza municipal, aprobada de forma inicial en febrero pasado, recibió ahora en junio el apoyo del BNG y el rechazo del PP. En la actualidad, en A Coruña hay cerca de 1.400 VUT.

El Concello recibió 128 alegaciones al texto normativo y el Concello estimó parcialmente parte de ellas. La regulación de este tipo de alojamientos, que han aumentado de manera significativamente en los últimos años, ya había sido solicitada por el grupo municipal de Marea Atlántica (hoy fuera de la Corporación) en el mandato anterior, a lo que se comprometió el Gobierno local.

Cuando la norma entre en vigor, los propietarios de pisos turísticos que cumplan con los requisitos de ubicación tendrán tres meses para obtener el título de habilitación municipal que les permitirá tener su actividad, que el Concello interpreta como un negocio.

"Los pisos turísticos no son el principal problema de vivienda de la ciudad, pero no ayudan a resolverlo. No queremos expulsar a la ciudadanía para implantar VUTs" Francisco Díaz Gallego, concejal de Urbanismo de A Coruña

Las viviendas que no cuenten con esta habilitación o las que no se ajusten a los requisitos que establece la ordenanza tendrán que cesar su actividad por orden del Ayuntamiento, que ya ha remitido alguna a propietarios.

El permiso municipal es ahora un paso imprescindible para que las VUT puedan operar en A Coruña. Servirá para que después el Estado, a través del Registro Único de alquiler turístico que entrará en vigor el 1 de julio, pueda autorizar que las viviendas se anuncien en plataformas de internet.

Recurso de los dueños, apoyo y rechazo de la oposición

Aviturga, la asociación que agrupa en Galicia a los propietarios de VUT, tiene previsto recurrir en los juzgados la aprobación definitiva de la ordenanza municipal cuando entre en vigor, ya que estima que su aplicación motivará el cierre del 80% de las viviendas de uso turístico ya existentes en el conjunto de la ciudad.

"No estamos en contra de la regulación de VUT, pero sí de que se aplique con carácter retroactivo. No se respeta al pequeño inversor", alegan fuentes de Aviturga.

"Co aumento das VUTs vemos un turismo sen control que converte a vivenda nun ben especulativo. Isto é precarización social, non é progreso" Avia Veira, concejal del BNG en A Coruña

En el debate del asunto en el Pleno, el concejal de Urbanismo, Francisco Díaz Gallego, reconoció que las VUT "no son el principal problema de vivienda en la ciudad, pero no ayudan a resolverlo". "Con la regulación, queremos adelantarlos a los problemas que otras ciudades ya sufren. No queremos expulsar a la ciudadanía para implantar VUTs", argumentó.

El BNG, que respaldó la ordenanza, pidió "valentía" al Gobierno municipal para aplicar la ordenanza "con firmeza". "Co aumento das vivendas de uso turístico vemos que a veciñanza é expulsada para dar paso a un turismo sen control que converte a vivenda nun ben especulativo. Isto é precarización social, non é progreso", expuso la concejal nacionalista Avia Veira.

"¿De verdad creen que van a solucionar la situación? La vivienda turística no es un problema de nuestra ciudad" Carlos Mora, concejal del PP en A Coruña

El Partido Popular desarrolló una postura próxima a los propietarios de pisos turísticos y apostó por hacer una modificación en el planeamiento urbanístico para introducir la figura de estos alojamientos en lugar de aprobar una ordenanza. "Este no es un problema de nuestra ciudad, hay otros servicios que se prestan en precario. ¿De verdad creen que van a solucionar la situación?", preguntó el concejal Carlos Mora, que defendió "preservar el derecho adquirido" de los propietarios de VUT en la ciudad.