Propietarios solicitan uso turístico para pisos de A Coruña sin estar aún en vigor la ordenanza

La ordenanza que regulará las viviendas de uso turístico (VUT) en A Coruña tiene desde febrero la aprobación inicial del Pleno pero no la definitiva. Ello supone que todavía no se pueden aplicar las limitaciones a la proliferación de estos alojamientos en la ciudad que promueve el Ayuntamiento, que no ha respondido aún a las alegaciones a la norma presentadas por propietarios de VUT, la asociación de hoteles, los colegios oficiales de arquitectos y agentes de la propiedad inmobiliaria y el grupo municipal del PP.

Sin embargo, los dueños de pisos interesados en habilitarlos como VUT ya están solicitando información al Concello y completando documentación para poder abrirlos con este uso, siempre cumpliendo con los requisitos que establece la nueva ordenanza que aún no está en vigor; es decir, permitiendo su implantación solo en plantas bajas, primeros pisos y edificios exclusivamente dedicados a VUT.

Según fuentes municipales, entre los propietarios que han pedido información o asesoramiento al Concello hay titulares que ya están presentando para sus solicitudes de uso turístico en viviendas el nuevo modelo de declaración responsable y comunicación previa de actividad que recoge la ordenanza, pese a no contar con la aprobación definitiva.

Este paso, que obliga a presentar documentación precisa de la vivienda objeto de convertirse en VUT, permitirá al Gobierno local conocer si los propietarios de pisos que les quieren dar ese destino turístico cumplen los requisitos normativos, como la ubicación de las propias viviendas, o deben hacer correcciones.

Discrepancias con la ordenanza

Mientras el texto legal espera su visto bueno definitivo, los propietarios que han alegado a la ordenanza, agrupados en la asociación Aviturga, tienen la esperanza de que algunos de sus argumentos sean aceptados y se incluyan en el texto final. Al menos, la alegación que alude a que mediante una disposición transitoria se respeten los derechos de los dueños de VUT que ya operan desde antes de la nueva ordenanza, puesto que este sector prevé que, con la norma, se determinará el cierre del 80% de los pisos de uso turístico que hay en la ciudad.

La ordenanza municipal fue apoyada inicialmente en el Pleno por el grupo del Gobierno socialista y por el BNG, mientras que el PP se abstuvo y posteriormente presentó alegaciones. Los populares, al igual que Aviturga, consideran que la norma genera "inseguridad jurídica" para aquellos propietarios que han cumplido con la normativa autonómica e inscrito sus viviendas de uso turístico en el Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas (REAT) basándose en el decreto regulador en vigor de 2017.

Los propietarios defienden que, en lugar de crear una nueva ordenanza, el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) sea modificado para incluir la regulación de las VUT, que no existían en el momento de aprobación del planeamiento urbanístico, el año 2013.

Expedientes, ilegalidades, registro

Un mes después de que el Pleno aprobase de forma inicial la ordenanza reguladora de las VUT, el Concello de A Coruña inició 16 expedientes disciplinarios para el cierre del mismo número de viviendas de uso turístico. Los procedimientos no se abrieron en aplicación de la ordenanza, que no ha entrado en vigor, sino por denuncias de terceros o inspecciones del propio Ayuntamiento, explicaron fuentes municipales. Ninguna vivienda fue posteriormente cerrada.

El Ministerio de Consumo informó la semana pasada de que el 61,3% de los pisos anunciados como turísticos en la comunidad de Galicia no cuentan con licencia. Serían más de 9.500 ilegales, con la provincia de Pontevedra como la que tiene el número más alto, 4.560 pisos, seguida de A Coruña con 3.538, Lugo con 1.135 y Ourense con 414.

Solo en la ciudad de A Coruña, y de acuerdo con el último archivo del REAT, del 1 de mayo de este año, hay 1.389 VUT, una cifra que representa un pequeño repunte después de que en noviembre de 2024 se produjese el primer descenso mensual de este tipo de alojamientos en el periodo de dos años y medio.