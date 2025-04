Los cruceristas se dividen en A Coruña entre visitar la ciudad "muy limpia" y su gastronomía

La llegada de 14.000 cruceristas a A Coruña levanta expectación no solo entre el comercio local y la ciudadanía, sino en los propios viajeros que disfrutan de diferentes alternativas de ocio para sus horas de estancia en la ciudad donde nadie es forastero. Tras superar el control de seguridad del Puerto, la práctica totalidad de ellos se enfrentan a una ciudad desconocida en parte o en su totalidad con un único objetivo, disfrutar de sus encantos.

Fuentes de la Autoridad Portuaria cifran en un 15% el porcentaje de los turistas que visitan otras ciudades más alejadas como Santiago de Compostela. Para ello, emplean autobuses que les desplazan hasta la capital gallega.

Guías turísticos

Los guías turísticos se emplearon a fondo para poder atender a la totalidad de cruceristas que demandaron sus servicios, enseñándoles los diferentes monumentos del entorno y guiándolos por los lugares con mayor encanto: María Pita, Torre de Hércules y demás enclaves coruñeses. Muchos de estos turistas contrataron los servicios de los guías in sito, recibiendo un servicio personalizado según sus necesidades.

Paseos por el entorno

Otros turistas optaron por tirar de aplicaciones o internet directamente para descubrir los lugares más destacados de A Coruña. De esta forma, con una mochila o una bolsa, se lanzaron a caminar por las calles más cercanas o a utilizar el transporte público para visitar enclaves y museos.

Excursiones programadas

Los más previsores dejaron contratadas en origen diferentes excursiones, con destinos más alejados de las fronteras. Autobuses específicos de rutas discrecionales esperaban a su llegada a los cruceristas, que recorrieron otros lugares de la geografía gallega acompañados de guías que les fueron indicando lo más destacado.

Gastronomía local

Quien más, y quien menos, aprovechó para conocer la gastronomía herculina. Los restaurantes se afanaron en dar de comer a toda la demanda de cruceristas, con menús específicos para los gustos y las inquietudes y adaptando los locales para poder atender al mayor número de personas posibles, toda vez que es un día laborable con la misma demanda también de los ciudadanos.

Alegría y ambiente lúdico entre los cruceristas

Desde Madera, disfrutaron también del crucero comiendo "pulpo y más productos. La ciudad está muy limpia. Fuimos a ver la Torre de Hércules", manifestó uno de los cruceristas.

Otro, de origen argentino, se mostró muy contento por ver una "ciudad hermosa. Venimos de la provincia de Córdoba, nuestro viaje dura 24 días". Otro acompañante, de origen herculino, se alegró de volver a la ciudad aunque sea con este contexto de viaje. "Volví muy poco, desde los cuatro años estoy radicado en Argentina. No me olvido de mi pedacito de tierra. Soy de Laxe, es un lugar muy lindo y me gusta mucho. Coruña es la tercera vez que estamos. Hace dos años nos quedamos unos cuantos días".

Además, más cruceristas con dificultades para hablar en español al no ser su idioma natal no dudaron en lanzarse en esta lengua a sentenciar como Deivid: "Me gusta Coruña", dijo con un acento inglés muy marcado.