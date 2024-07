La Xunta estudia la posibilidad de fijar una tasa turística en Galicia

El pasado jueves, la alcaldesa de Santiago de Compostela, Goretti Sanmanrtín, presentaba el informe de impuesto sobre estadías turísticas para la ciudad a la Xunta de Galicia. En el mismo se incluían cinco tarifas diferentes con cuantías desde 1 euros hasta los 2,5 euros, estimando una recaudación de tres millones de euros anuales.

El presidente autonómico, Alfonso Rueda, fue preguntado este lunes a este respecto tras el Consello de Goberno. Rueda afirmó que la Xunta está haciendo un "estudo pormenorizado" del informe presentado por el Concello de Santiago y que "contestaremos á maior brevedade posible".

Alfonso Rueda también dijo que "non me nego" a aprobar las tasas turísticas en Galicia, pero quiso dejar claro que, en caso de que finalmente se aprueben, "é unha posibilidade de cada Concello". Es decir, que no se impondría en toda Galicia, sino que cada municipio deberá tomar la decisión de acogerse o no a esta posibilidad.

El presidente añadió también le preocupa que la aprobación de las tasas "poda dar a imaxe non desexada nin real dunha Galicia masificada".