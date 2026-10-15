Fundación Luckia enseña a directivos gallegos a aplicar la Inteligencia Artificial

El Campus de Fundación Luckia junto con ISDI Escuela de Negocios ha desarrollado el programa intensivo para directivos IA aplicada al negocio. El objetivo es que los alumnos al terminar puedan entender, aplicar y liderar la irrupción de la inteligencia artificial en sus compañías.

Este programa, que la Fundación Luckia estrena hoy, cuenta con 40 plazas, una duración de 80 horas y durante 9 semanas. En este programa se impartirá formación ejecutiva de alto nivel enfocada al ecosistema empresarial gallego. Además, combina clases presenciales con aprendizaje online, para facilitar la conciliación, denominado formación blended o b-learning.

También contará con casos reales del tejido empresarial gallego, ponentes que ya han implantado con éxito la inteligencia artificial en sus organizaciones y un claustro que combina visión estratégica con aplicación práctica.

Todo ello permitirá “identificar lo que la IA puede aportar al negocio, identificar áreas y procesos con un impacto medible y establecer flujos de aplicación reales para personas directivas que quieran aplicarlo en su negocio”, según indica la presidenta de la Fundación Luckia, Silvia González en nota de prensa. Además, pondrá a su disposición herramientas, prompts y flujos de trabajo para su implantación inmediata y permitirá desarrollar un proyecto aplicado a un reto de negocio concreto.