A Coruña presenta su proyecto de IA Allocate ante una delegación de 14 entidades internacionales

El programa cuenta con una inversión de 5,5 millones de euros y busca impulsar soluciones tecnológicas para mejorar servicios públicos como la movilidad, la gestión de residuos y la atención ciudadana. Te puede interesar :

El Ayuntamiento de A Coruña ha presentado este jueves el proyecto europeo Allocate ante una delegación internacional formada por representantes de 14 entidades de Argentina, Guatemala, Panamá y Uruguay. El encuentro se ha celebrado en la Cidade das TIC en el marco de la misión inversa "GovTech: innovación, seguridad y cooperación", organizada por el Clúster TIC Galicia para dar a conocer el ecosistema tecnológico gallego y promover nuevas oportunidades de colaboración.

El concejal de Educación, Formación Tecnológica e Innovación, Juan Ignacio Borrego, ha sido el encargado de explicar las posibilidades de esta iniciativa, que cuenta con una inversión de 5,5 millones de euros. De esta cantidad, 4,4 millones proceden de fondos europeos y los 1,1 millones restantes corresponden a la aportación municipal.

Durante la presentación, Borrego ha defendido la importancia de aprovechar el potencial tecnológico y el conocimiento existentes en la ciudad para desarrollar soluciones innovadoras desde el ámbito local. El objetivo, según ha trasladado a los representantes internacionales, es utilizar estas capacidades para mejorar los servicios públicos y generar nuevas oportunidades para el tejido empresarial coruñés.

Allocate pretende convertir esa estrategia en actuaciones concretas mediante la colaboración entre las administraciones públicas, las universidades y las empresas tecnológicas. El programa contempla el desarrollo de infraestructuras, conocimiento y herramientas de inteligencia artificial adaptadas a las necesidades de las ciudades.

Una de sus principales líneas de trabajo pasa por facilitar que las pequeñas y medianas empresas puedan desarrollar sus propias soluciones de inteligencia artificial sin tener que afrontar por sí solas los elevados costes de computación ni las dificultades para acceder a grandes volúmenes de datos urbanos.

El proyecto también prevé impulsar aplicaciones tecnológicas relacionadas con retos cotidianos de las ciudades, como la movilidad, la gestión de residuos y la atención a la ciudadanía. Para ello, combinará el acceso a datos urbanos y recursos de computación con programas de formación especializada.

La iniciativa se articula en torno a tres principios: aplicar la inteligencia artificial a la sostenibilidad urbana, reducir el impacto ambiental de los recursos informáticos necesarios para desarrollar estas tecnologías y garantizar un uso ético de las herramientas digitales.

Una delegación internacional interesada en la transformación digital

La presentación de Allocate se ha celebrado ante representantes de 14 entidades de Argentina, Guatemala, Panamá y Uruguay vinculadas a la modernización de las administraciones, las políticas de innovación y el desarrollo de infraestructuras tecnológicas.

Entre los participantes figuran organismos especializados en gobierno digital y tecnologías de la información, entidades de inversión e innovación, reguladores, representantes de la banca pública y de los sectores de las telecomunicaciones y la seguridad pública, así como organizaciones empresariales y tecnológicas.

La delegación incluye representantes de la Oficina Nacional de Tecnologías de la Información de Argentina, interesada en ámbitos como la inteligencia artificial aplicada a la Administración pública, la ciberseguridad, los servicios en la nube y la identidad digital. También participa la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico de Guatemala, que trabaja en la transformación digital de su Administración.

Desde Uruguay han acudido representantes de Agesic, la agencia de la Presidencia que impulsa el desarrollo digital del Estado y del país, y de Uruguay Innova, interesada en conocer el ecosistema tecnológico gallego y sus modelos de colaboración entre el sector público y el privado.

La misión inversa busca favorecer el intercambio de experiencias y abrir nuevas vías de cooperación entre las entidades participantes y el tejido tecnológico gallego. La visita a la Cidade das TIC ha permitido al Ayuntamiento exponer un proyecto con el que pretende conectar el conocimiento, la innovación empresarial y las necesidades de los servicios públicos a través de la inteligencia artificial.