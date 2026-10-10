Foto de familia con los ganadores de la Jornada de la Industria de Maker Faire Galicia 2026, celebrada en Santiago de Compostela Cedida

Santiago premia una aplicación para ayudar a niños con dificultades del habla y del lenguaje

La innovación gallega volvió a darse cita este viernes, 9 de octubre, en Santiago de Compostela con la celebración de la Jornada de la Industria de Maker Faire Galicia 2026.

La duodécima edición del encuentro reunió en una Casa das Máquinas abarrotada a investigadores, emprendedores y profesionales del sector tecnológico para compartir proyectos y explorar nuevas oportunidades de colaboración.

Uno de los momentos destacados de la jornada fue la entrega de premios a las iniciativas innovadoras presentadas durante el evento. Valeria+, una aplicación móvil destinada a familias de niños con dificultades del habla y del lenguaje, consiguió el primer premio de una competición en la que participaron ocho proyectos finalistas.

La herramienta, impulsada por el doctor Frank Alberto Betances Reinoso, busca facilitar que las familias puedan continuar en sus hogares el trabajo terapéutico que los menores realizan durante las sesiones de logopedia.

Dos segundos premios para proyectos de emergencias y prevención de lesiones

La calidad de las propuestas llevó al jurado a tomar una decisión inédita en la historia de la Jornada de la Industria: conceder dos segundos premios ex aequo.

Uno de ellos fue para Sentinel, un proyecto desarrollado por Gonzalo Cordeiro Mourelle, Andrés Daparte Cabo y Ezequiel Soto Seoane, antiguos alumnos del ciclo superior de Desarrollo de Aplicaciones Web del IES San Clemente de Santiago. Su propuesta consiste en un gemelo digital orientado a los servicios de emergencias.

El otro segundo premio recayó en AppGym, desarrollado por MFES, una empresa surgida de la Universidade da Coruña (UDC) y vinculada al Laboratorio de Ingeniería Mecánica, en colaboración con el Instituto Médico Arriaza.

Se trata de un dispositivo portátil y de bajo coste que permite controlar en tiempo real la flexión lumbar, con el objetivo de contribuir a prevenir lesiones.

Además de los tres proyectos premiados, la competición contó con otras cinco iniciativas finalistas: Up-Happiness, Orixe Salgada, Optimuu, Magavin y Codemosch.

Las propuestas fueron evaluadas por un jurado integrado por Rosa Méndez Calvo, directora del Área de Innovación Empresarial del Igape; Santos Cavero Pérez, del Clúster TIC Galicia; y Ana Pérez Lobato, del Área de Innovación de Servicio Móvil.

De las algas invasoras a la inteligencia artificial

Más allá de la competición, el encuentro dedicó buena parte de su programación a cuatro ámbitos tecnológicos: neurotecnología, biotecnología, inteligencia artificial y computación cuántica.

La jornada fue inaugurada por Covadonga Toca, directora general del Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape); María Rozas, concejala de Derechos y Servicios Sociales, Promoción Económica y Juventud del Concello de Santiago; y Marcos Saavedra, cofundador de Maker Faire Galicia.

Entre los participantes estuvo Elena Martínez, oceanógrafa y cofundadora del Grupo BlueGea, quien explicó cómo aprovechar las algas invasoras para generar nuevas oportunidades económicas. También abordó el potencial de Galicia para convertirse en un referente internacional de la bioeconomía azul.

Por su parte, el emprendedor compostelano Daniel Seijo, cofundador de Diariomotor y Hawkings Education, analizó las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial para desarrollar herramientas educativas y nuevos proyectos empresariales.

La investigadora Eva Somolinos, vicepresidenta de la Fundación Proyecto AcercArte, presentó una iniciativa que parte de la sinestesia cromática para abordar el deterioro cognitivo.

El programa también contó con Gonzalo Blázquez, responsable de Inteligencia Artificial y Cuántica en el Instituto Tecnológico de Galicia, que explicó las posibilidades de aplicación de la computación cuántica.

Asimismo, Beatriz Pelaz, investigadora del CiQUS de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), compartió el trabajo que desarrolla su equipo con nanomateriales inteligentes capaces de ser controlados de forma remota.

El talento emergente gallego, protagonista de la jornada

La programación de la tarde estuvo dedicada a investigadores y emprendedores que están desarrollando proyectos tecnológicos desde Galicia o vinculados a la comunidad.

Entre ellos figuró María de la Fuente, cofundadora de DIVERSA Technologies, que explicó los desafíos de transformar una investigación científica en una empresa innovadora.

También intervino Guillermo Díaz, investigador del Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA), con ejemplos de aplicaciones de la computación cuántica.

Por su parte, Iria Ollero, responsable de innovación en Insati Innovation, presentó un estudio internacional sobre el uso de la realidad virtual para mejorar las capacidades cognitivas.

El último turno fue para Pablo Cabanelas, físico y cofundador de Neutron Insights, una empresa gallega que busca trasladar tecnologías de la física de partículas y nuclear a aplicaciones industriales y ambientales.

La jornada concluyó con la entrega de los galardones y puso fin a una cita centrada en conectar el ámbito de la investigación con el tejido empresarial.