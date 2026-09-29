El evento, que se celebrará en la Casa das Máquinas desde las 10:00 horas, girará alrededor de la Neurotecnología, la Biotecnología, la Inteligencia Artificial y la Computación Cuántica. La asistencia es gratuita pero requiere inscripción previa

Maker Faire Galicia celebra el 9 de octubre en Santiago de Compostela su Jornada de la Industria

Santiago de Compostela acoge el próximo 9 de octubre una nueva edición de la Xornada da Industria de la Maker Faire Galicia. El evento se celebrará en la Casa das Máquinas entre las 10:00 y las 16:00 horas y girará alrededor de cuatro tecnologías estratégicas para toda la humanidad: la Neurotecnología, la Biotecnología, la Inteligencia Artificial y la Computación Cuántica.

La organización ha apostado, al igual que el año pasado, por un cartel 100% gallego, compuesto tanto por ponentes y proyectos que realizan su actividad en Galicia y diferentes puntos de España, como por otros que se encuentran distribuidos por el mundo, conectando el ecosistema innovador gallego a nivel global.

El cartel de este 2026 cuenta con nombres destacados tanto en el ámbito de la investigación como del emprendimiento. Elena Martínez, Beatriz Pelaz, Eva Somolinos, Daniel Seijo o Gonzalo Blázquez, entre otros, estarán el 9 de octubre en la ciudad compostelana.

¿Quiénes son los ponentes?

Elena Martínez, doctora en Biotecnología y residente en la República Dominicana, cofundó el Grupo BlueGea y ha sido recientemente reconocida por Forbes como una de las 30 personas menores de 30 años más influyentes en España y en Europa. A pesar de su juventud, Elena lleva años trabajando en generar valor a partir del sargazo, una alga invasora que destruye los ecosistemas marinos en más de 45 países.

Beatriz Pelaz, Premio Nacional de Investigación para Jóvenes, estuvo en diferentes países desarrollando sus investigaciones y actualmente es investigadora Oportunius y líder del grupo BioNano Tools en el CIQUS, en Santiago. Beatriz compartirá con la comunidad Maker cómo se pueden construir máquinas nanométricas que sean capaces de trabajar dentro de las células, respondiendo a estímulos externos.

Eva Somolinos es vicepresidenta de la Fundación Proyecto Acercarte, directora ejecutiva de Synestec y tiene sinestesia cromática, por lo que su cerebro relaciona automáticamente cada color con una nota musical. Gracias a esta característica y a su infinita curiosidad, desarrolló una terapia para ralentizar las enfermedades neurodegenerativas y en el 2024 fue aceptada por el Marcus Institute for Aging Research de la Universidad de Harvard.

Daniel Seijo es un reconocido emprendedor e inversor santiagués. En su día cofundó Diariomotor, dirigió Menéame y creó el fondo Civeta Investment para invertir en startups. Recientemente cofundó Hawkings Education, donde aplica la inteligencia artificial para la generación de contenidos y herramientas educativas.

Gonzalo Blázquez, AI y Quantum Manager en el ITG, acercará de una manera sencilla y realista el punto en el que se encuentra la Tecnología Cuántica a nivel global y lo que está por venir.

Relatores de la jornada de industria de la Maker Faire Galicia. Cedida

La jornada, además, contará con una selección de los mejores proyectos presentados al call for makers, que compartirán conocimiento con todos los asistentes y participarán en el ya tradicional pitch de proyectos, a partir del cual un jurado profesional elegirá los más destacados.

Tras el pitch de proyectos, se celebrará un almuerzo networking y en la sesión de tarde, de 15:00 a 16:00 horas, será el turno del talento emergente, compuesto por investigadores y emprendedores que destacan por ir a la vanguardia en su sector. María de la Fuente de Diversa, Guillermo Díaz del Cesga, Iria Ollero de Inmersiva y Pablo Cabanelas de Neutron Insights serán los protagonistas.

¿Cómo asistir al evento?

La asistencia al evento es gratuita hasta completar aforo, pero requiere inscripción previa a través de Maker Faire Galicia.

La Maker Faire Galicia cuenta con el apoyo del Concello de Santiago, la Xunta de Galicia a través del Igape, el Clúster TIC Galicia y Servicio Móvil y se organiza y opera de forma independiente bajo la licencia de Make Community LLC, "manteniendo su compromiso de fomentar la creatividad, la innovación y el talento en la comunidad maker".