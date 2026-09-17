Un evento reunirá en Santiago a startups, inversores y profesionales del sector tecnológico

Este sábado Santiago acogerá una nueva edición de nosday Startup Summit, convirtiéndose en punto de encuentro para startups, inversores y profesionales del ámbito tecnológico. La cita será desde las 15:30 horas en el Auditorio Abanca.

El programa de esta edición pone el foco en el emprendimiento, la innovación y la inversión. Con un formato informal, el evento se centra en "experiencias reais, conversacións prácticas e un ambiente próximo e honesto".

Por aquí pasarán cinco relatores procedentes de compañías y proyectos tecnológicos, de producto, emprendimiento e innovación.

Entre ellos están Sofía Prósper Díaz-Mor, de Okta y Privacy and Digital Rights Advocate en Trackula; Marcos Muíño García, Engineer Director en Factorial; Ana Asuero, CPO (Chief Product Officer) en MOGU; Maxi Portes, de Vitamina Jota; y Pablo Pazos, Founder & Co-CEO en Barkibu.

También pasarán por el escenario de nosday Pepita Marín, cofundadora y CEO de We Are Knitters; Desirée Teijeiro, cofundadora y COO de Libera Bio; Iker Marcaide, fundador de Flywire y Zubi Group; Pedro Serrahima, director de O2 Telefónica; Elisenda Bou, Head of Apple Media Knowledge; y Jesús Monleón, cofundador de SeedRocket.

Conexión con Portugal

El evento también busca favorecer la conexión con el ecosistema de Portugal.

Por este motivo, al nosday acudirán también una delegación de Startup Portugal, la entidad que representa el emprendimiento luso. Además, el encuentro contará con espacios de networking para facilitar estas colaboraciones.

La edición se cerrará a las 21:00 horas con una cena.

Además de profesionales, también podrán asistir estudiantes. Para ello, la organización ha creado una tarifa con descuento que permita acercar a los futuros expertos a empresas y profesionales ya en activo.

El nosday Startup Summit 2026 cuenta con el patrocinio de Easor, Raiola Networks y Abanca, además de la colaboración de la Xunta de Galicia a través del IGAPE.