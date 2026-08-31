Un joven crea un mapa con el patrimonio de Galicia: "Si viene un japonés, quiero que use mi app"

Conocer y dar a conocer Galicia. Este es el objetivo de mapagalicia, el proyecto de un joven de Betanzos que ha aglutinado en una web el patrimonio de hasta 30.000 lugares de la comunidad gallega. Iglesias, petroglifos, castillos o miradores forman parte de esta plataforma que invita a descubrir cada rincón de Galicia.

Miguel Gamboa (22 años) recopiló los datos disponibles del patrimonio para volcarlos en una web en la que cualquier usuario puede verlos de forma sencilla y visual. Una herramienta a través de la que los gallegos conocerán su patrimonio y los turistas descubrirán los secretos que esconde Galicia.

mapagalicia reúne más de 30.000 lugares: 7.180 iglesias y santuarios, 3.631 cruceiros, 2.981 castros, 2.317 dólmenes y petroglifos, 1.310 playas y 1.288 castillos y pazos. El sitio aglutina, además, hórreos, monasterios, faros, cascadas y miradores, "cada un coa súa historia e as súas datas".

Más allá de esto, el proyecto permite conocer las zonas en las que están las orcas, así como las rutas del Camino de Santiago. Aquellos que hagan uso de la plataforma verán, además, que hay zonas denominadas "foco de calor", en referencia a incendios de diverso tipo que la web vuelca desde las noticias de medios y los fuegos forestales que el mapa de la NASA registra.

Una herramienta útil

Miguel Gamboa cursó en Madrid el doble grado en Ingeniería de Sistemas de Información y ADE, tras lo que regresó a casa, en Betanzos. Una vuelta que compagina con su trabajo en Bedel (creando chatbots para colegios mayores, por ejemplo) con esta iniciativa propia mediante la que quiere facilitar la oportunidad de conocer Galicia.

"Pensei en reunir todo o patrimonio de Galicia nun mapa para facer turismo. Os mapas que temos están ben, pero coas novas tecnoloxías podíase facer un mellor", señala el joven, que acaba de lanzar su proyecto sin ánimo de lucro: "A min xa me é útil, e se lle pode ser útil á xente, é absurdo telo solo para min".

La aplicación permite filtrar la búsqueda según los intereses de quien entra en ella. Así, se pueden seleccionar desde la provincia hasta los lugares gratuitos, aquellos que están más cerca o seleccionar solo los accesibles para personas en silla de ruedas, más allá de clasificarlos según categorías como "vida labrega" o "pedra antiga".

Así se ve la web de mapagalicia. Cedida

El joven de Betanzos ya trabaja en ampliar los idiomas en los que se puede consultar la información disponible en la web con el objetivo de llegar a más gente: "Quero que se un xaponés vén a Galicia, use a miña aplicación". Una forma de aportar y de dar a conocer su tierra, a la que ha regresado tras formarse en Madrid.

La plataforma, por otro lado, ofrece a diario una recomendación. "El lugar del día" de este lunes 31 de agosto, por ejemplo, es la playa de Silgar, en Sanxenxo: clicando sobre ella, aparece información sobre el arenal, así como otros puntos de interés cercanos. mapagalicia también permite diseñar una ruta para visitar los monumentos de forma más ágil o compartirlos con otras personas.

Gamboa trabaja en crear una opción para que todos los ciudadanos puedan compartir aquellos lugares o secretos que echan en falta en la plataforma. "A miña idea é que sexa un proxecto de todo o mundo, que pouco a pouco se vaia enriquecendo ata ter un mapa completo de Galicia enteira e entender a nosa historia e os puntos de interés", explica el responsable de la web.