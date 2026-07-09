Un equipo suizo fundado por un compostelano gana uno de los mayores hackathones de IA del mundo

TN1, un equipo suizo de cinco fundadores entre los que se encuentra el compostelano Fernando Leyra, ha ganado el Cursor Track del Raise Summit Hackathon de París, uno de los mayores hackathones de IA del mundo: una competición en la que los equipos construyen y demuestran un producto de software funcionando en 24 horas.

El equipo se llevó un premio de 20.000 dólares con una plataforma B2B que forma a empleados mediante avatares de voz y vídeo con IA, role-playing y ejercicios gamificados. Los cinco fundadores de TN1 acaban de lanzar ese producto como empresa: Kulissa.

El hackathon, impulsado por Cursor y coorganizado con Cerebral Valley, precede al Raise Summit del Carrousel du Louvre, una cita con más de 9.000 líderes de la IA, ejecutivos e inversores. TN1 ganó su categoría con una demo en directo ante jurados técnicos, no con diapositivas.

El camino de Leyra hasta ese escenario empezó lejos de la ingeniería: licenciado en Bellas Artes por la Complutense y actor en producciones como Vestida de blanco o la serie Operación Marea Negra, hoy es creative technologist en Zúrich y miembro del ETH Entrepreneur Club.

"Actuar es role-playing: ensayas, recibes feedback y repites hasta que sale", señala el compostelano, que añade: "Eso es exactamente lo que construimos para las empresas".

Ensayar la conversación

Kulissa convierte los documentos de una empresa en un simulador de entrenamiento. Así, es posible subir cualquier documento, desde un playbook de ventas hasta guiones de objeciones o fichas de producto, y la inteligencia artificial construye un itinerario formativo a medida con un agente por nivel.

Los empleados ensayan en voz alta y en tiempo real con un avatar realista que se adapta a cada respuesta, y el agente decide cuándo alguien está listo para el siguiente nivel o necesita más práctica. El primer foco es la formación de ventas: llamadas de descubrimiento, gestión de objeciones, negociaciones difíciles... El mismo motor crea itinerarios a medida para cualquier equipo, de atención al cliente a compliance u onboarding.

"El role-playing siempre ha sido el método más eficaz para entrenar la comunicación. Nunca escaló porque exigía una persona experta al otro lado de la mesa. Los avatares realistas de IA eliminan esa limitación y ponen la práctica deliberada al alcance de cada empleado, a cualquier hora, reduciendo además los costes de formación y consultoría", indica el grupo a través de un comunicado.

El grupo TN1, ganador del Raise Summit Hackathon de París. Cedida

La formación corporativa es un mercado global de más de 400.000 millones de dólares que, según los analistas, está en un punto de inflexión. Un estudio de The Josh Bersin Company de febrero de 2026 concluye que menos del 5% de los equipos de formación usa tecnología nativa en IA, una brecha que la firma espera que desencadene un ciclo de sustitución de sistemas heredados de una década.

El equipo fundador de Kulissa está formado por los emprendedores suizos Ivan Glushenkov, 18 veces premiado en hackathones, e Ilias Ism, fundador de la plataforma de RRHH Officient; Fernando Leyra, que lidera diseño y brand AI; Yanik Almer, de la Universidad de St. Gallen y la ETH de Zúrich, construyó el stack de voz y avatares en tiempo real; y Sergey Novikov, ingeniero de backend e IA, desarrolló el motor de escenarios y evaluación que convierte cada sesión en un resultado medible.