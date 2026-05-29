Fundación Luckia e ISDI organizan una conferencia sobre inteligencia artificial aplicada al trabajo diario

Fundación Luckia, en colaboración con ISDI, organiza la conferencia «IA integrada en el trabajo diario: La próxima ventaja competitiva», que tendrá lugar el próximo martes 2 de junio de 2026, de 16:00 a 17:30 h (hora de España). La sesión gratuita aborda uno de los grandes retos del momento: cómo integrar la inteligencia artificial en el día a día de las organizaciones para obtener una ventaja competitiva real y sostenible.

Una visión práctica de la IA empresarial

La conferencia situará a Microsoft Copilot en el centro del debate, mostrando cómo esta herramienta redefine la productividad empresarial al integrarse de forma natural en el flujo diario de trabajo dentro de Microsoft 365. A través del modelo Work IQ—basado en datos, memoria e inferencia—, los asistentes se convierten en verdaderos compañeros de trabajo capaces de generar decisiones más inteligentes y contextuales.

La sesión explorará además la evolución hacia organizaciones híbridas donde conviven asistentes, «team mates» y agentes autónomos capaces de automatizar procesos de extremo a extremo. Se presentarán casos de uso reales en áreas como ventas, finanzas y recursos humanos, con impactos tangibles en productividad, calidad y eficiencia, y se compartirán enfoques prácticos para identificar quick wins e iniciar la creación de agentes que generen valor inmediato.

El ponente: Israel Arribas Santolaya

La conferencia será impartida por Israel Arribas Santolaya, especialista en Cloud & IA en Microsoft, donde acompaña a grandes organizaciones en el proceso de adopción real de la inteligencia artificial, trabajando directamente con equipos directivos para pasar de la curiosidad y los proyectos piloto a una implantación efectiva y con impacto en el negocio.

A lo largo de su trayectoria profesional, Arribas ha impulsado iniciativas orientadas a transformar la manera en que las organizaciones trabajan, toman decisiones y generan valor, combinando visión estratégica y ejecución práctica para conectar la tecnología con resultados tangibles. Paralelamente, ejerce como profesor en ISDI, donde comparte su conocimiento en inteligencia artificial, innovación y transformación digital con profesionales y directivos.

Fundación Luckia desarrolla una labor continua de formación e impulso de la innovación, con el objetivo de acercar el conocimiento a profesionales, empresas y sociedad en general. A través de iniciativas como este ciclo de conferencias —organizadas en colaboración con instituciones académicas y empresariales de primer nivel como ISDI—, la Fundación refuerza su compromiso con la transferencia del conocimiento y el desarrollo del talento. Con estas acciones, Fundación Luckia consolida su papel como agente de cambio en el ecosistema profesional español, poniendo al alcance de todos las herramientas y perspectivas necesarias para afrontar los retos del presente y del futuro.