Allocate, un punto de inflexión en el desarrollo de la inteligencia artificial en A Coruña

La ciudad se ha consolidado como la capital de la inteligencia artificial en el noroeste de España, apostando por atraer la investigación en el sector

A Coruña se ha consolidado como la capital de la inteligencia artificial en el noroeste de España. Y uno de los puntos de inflexión a este respecto fue la puesta en marcha de Allocate, el plan de dinamización en este campo tecnológico que se apoya sobre los pilares de las financiaciones europea y municipal.

Allocate puede considerarse como uno de los momentos más determinantes en el recorrido de la inteligencia artificial en la ciudad, ya que tuvo incidencia directa o indirecta en muchos otros proyectos e ideas paralelos. El Concello da Coruña presentó a raíz de esta iniciativa una candidatura de captación de inversión comunitaria que giró alrededor de la solvencia y la definición clara de objetivos concretos a corto, medio y largo plazo.

La urbe herculina recibió 4,4 millones de fondos de la Unión Europea, completados con una inversión municipal de más de un millón para crear un valioso fondo de recursos que dio lugar a la creación de valor añadido y a la integración de soluciones novedosas en la gestión pública.

Gracias a este empujón, el funcionamiento de BiciCoruña se sofisticó: solo en 2025 acumuló casi dos millones de trayectos y se ha convertido en una insignia de la movilidad sostenible y asequible. Las aplicaciones paulatinas de procesos apoyados en tecnologías como la IA permitieron, además, mejorar sustancialmente los tiempos de balanceo entre estaciones y hacer una planificación de la distribución de vehículos acorde a predicciones cada vez más precisas y fiables.

Y no es el único campo. El Gobierno municipal también ha aplicado las utilidades de la IA a áreas como la gestión de residuos, donde la necesidad de mejora es global para alcanzar los objetivos de reutilización, separación de desechos y recogida de basuras, tal y como recoge el Plan Municipal de Residuos puesto en marcha por el ejecutivo.

"Desde el principio, este Gobierno tuvo claro que no quería quedarse atrás, porque perder este tren hoy puede suponer grandes riesgos mañana. Por eso, en colaboración con instituciones tanto públicas como privadas, estamos en continua búsqueda de nuevos terrenos donde la IA pueda traer un componente diferencial y aportar eficiencia", aseguró la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey.

Expansión de la Cidade das TIC

La otra pata del plan de apuesta económica municipal fue, y sigue siendo, la expansión de la Cidade das TIC, espacio en el que operan compañías punteras en un sector creciente que centraliza en A Coruña más de la mitad de su actividad en Galicia.

En este complejo se desarrolló de la mano de ITG el primer laboratorio de inteligencia artificial para drones y crece el Centro de Servicios Avanzados (CSA), el primer edificio de este gran ecosistema tecnológico y que sirve como punto de encuentro y formación para empresas que quieren integrar la IA a su actividad productiva.

Un avance que ha sido posible gracias a la relación entre el Concello da Coruña y la Universidade da Coruña (UDC), que traduce la inversión en investigación académica.

Estos indicadores que apuntan a la buena dirección han sido confirmados por la Unión Europea: de todas las candidaturas para recibir fondos para la IA, ha escogido solo A Coruña y Salamanca entre las 15 ciudades españolas presentadas. La ciudad, de esta forma, recibió 4.416.998 euros de los fondos FEDER, lo que equivale a la financiación del 80 % del coste total del programa Allocate.

"A Coruña, no hay duda, es la gran capital gallega de la inteligencia artificial. Pero mantener este rumbo y, sobre todo, para alcanzar todo nuestro potencial, necesitamos de la colaboración entre instituciones públicas más allá del color político y, por supuesto, de una interlocución fluida con el ámbito privado. Si todos los actores continuamos en esta sintonía, las posibilidades de futuro son inmensas" Inés Rey, alcaldesa de A Coruña

Esta vía también ha permitido dar grandes pasos en la gestión del tráfico. Un ejemplo es el Centro Integral de Mobilidade (CIMOB), que introdujo la IA en su sistema de cámaras distribuido por toda la ciudad, permitiendo a los equipos técnicos hacer un seguimiento detallado de la movilidad urbana, detectar infracciones y peligros para la seguridad con mayor precisión y rapidez.

Un plan de inversión a gran escala que permitió, en definitiva, crear un clima de eclosión tecnológica del que se han beneficiado tanto la Administración como el sector privado, facilitando la gestión de grandes cantidades de datos y extendiendo el uso de herramientas de última generación que crean posibilidades económicas y técnicas nunca antes vistas.

"Somos una ciudad en crecimiento. Europea, abierta, cosmopolita y pionera. Queremos seguir siéndolo, y lo estamos demostrando con nuestro apoyo a iniciativas como la de Espacios de Datos para las Infraestructuras Urbanas Inteligentes (EDINT), nuestra apuesta de más de 10 millones de euros para la continuidad de la Cidade das TIC y nuestra implantación decidida de los objetivos que nos marcamos con el programa Allocate", señala la regidora.

"A Coruña, no hay duda, es la gran capital gallega de la inteligencia artificial. Pero mantener este rumbo y, sobre todo, para alcanzar todo nuestro potencial, necesitamos de la colaboración entre instituciones públicas más allá del color político y, por supuesto, de una interlocución fluida con el ámbito privado. Si todos los actores continuamos en esta sintonía, las posibilidades de futuro son inmensas", añadió Inés Rey.

Una apuesta del Gobierno local

A Coruña se ha ofrecido desde el primer momento como polo de desarrollo de la inteligencia artificial. Una herramienta de futuro que vive en el presente y en la que la ciudad herculina se ha diferenciado por su rapidez de acción en el incentivo de programas públicos, privados y mixtos en este campo.

Inversión pública, iniciativa privada, investigación académica… Todos ellos han confluido en A Coruña en los últimos tiempos, por lo que se ha adelantado a otras ciudades nacionales de tamaño similar.

"La IA es una ventana recién abierta a la que a veces puede dar vértigo asomarse. Pero si las instituciones, desde lo local hasta supranacional, apostamos decididamente por un crecimiento sostenido y sostenible, será un gran instrumento de futuro que mejorará la calidad de vida de millones de personas. En eso trabaja el Concello desde lo municipal, potenciando al máximo nuestras posibilidades desde la responsabilidad", aseguró Inés Rey.

La cronología de la inteligencia artificial en A Coruña se remonta ya varios años, en ocasiones con hitos relevantes que se solapan. El punto de inicio, sin embargo, se puede considerar la consolidación de la Cidade das TIC como gran centro de innovación y desarrollo de utilidades y aplicaciones de la IA a muy diversos entornos y contextos tanto de la empresa como de la Administración.

Este ascenso meteórico de uno de los proyectos tecnológicos más ambiciosos en Galicia no se explicaría sin la apuesta decidida del Gobierno de Inés Rey por expandir el sector con los ojos puestos en el futuro.

Presentación Aesia

Esta estrategia global y prolongada en el tiempo explica el empeño que puso desde el primer momento el ejecutivo municipal por conseguir que A Coruña se convirtiera en la sede estatal de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA), que se perfila como el gran árbitro y órgano regulador del uso de la IA en España y uno de los primeros de este tipo en Europa.

El objetivo a seguir, enmarcado en la hoja de ruta comunitaria que toda la Unión Europea busca definir de forma conjunta entre los países miembro, es conseguir que el desarrollo meteórico vaya siempre de la mano de un control riguroso, según señalan fuentes municipales.

La selección para participar en el proyecto pionero internacional Sport4Dis también puso a A Coruña en el mapa de la IA. Impulsado con colaboración financiera de Google en cinco ciudades europeas, se centra en el perfeccionamiento de los usos de la IA para la planificación urbana, concretamente en el ámbito de la movilidad.

La idea, ya implantada, es utilizar las más novedosas tecnologías para conseguir una mejor gestión de, por ejemplo, las Plazas de Movilidad Reducida, ofreciendo a los usuarios una experiencia en tiempo real que permita consultar la disponibilidad de plazas e identificar más rápidamente posibles ineficiencias o fallos de uso. Es decir, un avance hacia el uso concreto de IA en aquellas cuestiones de la gestión pública que afectan directamente al día a día de la gente.