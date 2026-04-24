Una conferencia online gratuita te enseña cómo usar la IA para mejorar la experiencia de cliente

La inteligencia artificial se está consolidando como una de las principales palancas de transformación en la relación entre empresas y clientes, permitiendo ofrecer experiencias cada vez más personalizadas, ágiles y eficientes. En un contexto donde la digitalización ha elevado las expectativas de los usuarios, comprender cómo aplicar estas tecnologías para mejorar la interacción a lo largo de todo el customer journey se convierte en una prioridad estratégica para las organizaciones.

Para profundizar en esta realidad, el Campus Fundación Luckia, en colaboración con ISDI, organiza la conferencia online “IA Generativa para la mejora de la experiencia de cliente”, que será impartida por David Monreal el martes 28 de abril de 2026, de 16:00 a 17:30 horas (España).

La IA como motor de personalización y eficiencia en la experiencia de cliente

Durante la sesión se abordará cómo la evolución de la inteligencia artificial, desde los modelos tradicionales hasta los sistemas más avanzados, está permitiendo a las organizaciones transformar la manera en que interactúan con sus clientes. En particular, se analizará cómo la IA facilita la reducción de fricciones en los distintos puntos de contacto, mejorando la eficiencia operativa y elevando la calidad del servicio.

En este contexto, se pondrá el foco en cómo estas tecnologías permiten escalar la personalización de forma significativa, acercándose a modelos de atención altamente adaptados a cada usuario. La inteligencia artificial no solo optimiza procesos, sino que también permite rediseñar la experiencia de cliente de extremo a extremo, integrando datos, automatización y toma de decisiones más inteligente.

Aplicaciones prácticas de la IA en el customer journey

La conferencia ofrecerá una visión aplicada sobre cómo integrar la inteligencia artificial en la experiencia de cliente, mostrando cómo las organizaciones pueden aprovechar estas herramientas para mejorar la relación con sus usuarios. A través de ejemplos concretos, se analizará cómo la IA puede ayudar a anticipar necesidades, optimizar interacciones y ofrecer respuestas más rápidas y precisas.

Asimismo, se destacará cómo la correcta integración de estas tecnologías permite no solo mejorar la eficiencia, sino también generar experiencias más relevantes y coherentes en todos los puntos de contacto. El objetivo no es utilizar más inteligencia artificial, sino aplicarla de forma estratégica para transformar la calidad del servicio y adaptarse a un entorno cada vez más competitivo y orientado al cliente.

Sobre el ponente

David Monreal lidera Monreal & Meadow, desde donde asesora a empresas en procesos de transformación, optimización operativa y adopción de inteligencia artificial con un enfoque centrado en las personas y el impacto real.

Anteriormente fue fundador de Skylab Coders Academy, reconocido como el mejor bootcamp de programación del mundo en 2020 e integrado posteriormente en ISDI – Digitalent. Desarrolló también una etapa de 14 años en InfoJobs como Responsable de Innovación.

Esta conferencia se enmarca en las iniciativas de Fundación Luckia y su compromiso con la educación como motor de cambio, con especial énfasis en la formación en competencias tecnológicas y digitales que favorezcan la plena integración de los profesionales en el entorno digital.