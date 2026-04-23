Formoso sobre la subida de costes en la Ciudad de las TIC de A Coruña: "Es un auténtico problema"

El presidente de la Diputación da Coruña, Valentín González Formoso, calificó como “un auténtico problema” el sobrecoste que está experimentando el sector de la construcción y que ya está afectando al desarrollo de proyectos como la Cidade das TIC, donde la entidad provincial impulsó el Coruña Estudo Inmersivo (CEI), el mayor plató virtual de España.

En un acto celebrado esta mañana en A Coruña, el dirigente socialista señaló que "agora mesmo é un auténtico problema, non só nas TIC, senón que se pode elevar a todo o escenario galego e nacional".

Formoso se refirió a un sector que emplea a miles de personas y que "agora mesmo está nun momento moi delicado". En esta línea, añadió que materiales básicos de la obra pública, como el aglomerado, el pavimento o el betún, han sufrido un importante incremento de precio, pasando aproximadamente de 100 a 200 euros por tonelada.

Por este motivo, alertó de que "pasamos de proyectos redactados pre estreito de Ormuz a post estreito de Ormuz", lo que implica que el coste final puede llegar a duplicarse respecto a las previsiones iniciales.

Asimismo, expresó su preocupación por el impacto que esta situación puede tener en la ejecución de proyectos en marcha, como las obras complementarias de la Cidade das TIC, que incluyen el centro de diseño avanzado impulsado por la Xunta de Galicia y el clúster del sector audiovisual, actualmente en ejecución. "Veremos se iso non supón algún tipo de parálise na execución final para rematalos", concluyó.