ITG lidera desde A Coruña una red estatal para coordinar flotas de drones y vehículos autónomos
El centro tecnológico impulsa el proyecto Comando, que prevé movilizar más de 61 millones y 60 alianzas empresariales
El centro tecnológico ITG lidera desde A Coruña el desarrollo de nuevas tecnologías destinadas a coordinar flotas de drones y vehículos autónomos que operen por aire, tierra y mar.
La iniciativa se articula a través de Comando, una red estatal de excelencia investigadora del programa Cervera que obtuvo la mayor puntuación técnica del CDTI, con 92,5 puntos sobre 100, y que acaba de iniciar sus trabajos con una reunión celebrada en las instalaciones del propio centro coruñés.
El proyecto tiene como objetivo impulsar sistemas de movilidad autónoma multimodal capaces de coordinar vehículos aéreos, terrestres y marítimos, aumentando su madurez tecnológica para que puedan operar de forma cooperativa en entornos complejos o con comunicaciones limitadas.
Estas soluciones tendrán aplicaciones tanto en el ámbito civil como en defensa y seguridad.
El director general de ITG, Carlos Calvo, subraya que "el desarrollo de sistemas autónomos capaces de operar de forma coordinada por aire, tierra y mar será clave en los próximos años tanto para la seguridad nacional como para múltiples aplicaciones civiles".
En esta línea, añade que "son tecnologías críticas que permitirán a España reforzar su capacidad y soberanía tecnológica en este ámbito, facilitando también la transferencia al tejido industrial".
Como entidad coordinadora, ITG será responsable de desarrollar la plataforma de comando y control que permitirá gestionar múltiples vehículos autónomos de forma simultánea, facilitando que compartan información de forma cibersegura y que adapten su comportamiento a las condiciones del entorno, con una intervención humana limitada a labores de supervisión.
El trabajo tecnológico se centrará en tres niveles de autonomía: la autonomía centralizada supervisada, la autonomía distribuida basada en cooperación en red y la autonomía embarcada en cada vehículo mediante sistemas avanzados de percepción, inteligencia artificial y ciberprotección.
Gracias a esta combinación, se busca que los distintos sistemas puedan coordinarse globalmente, cooperar entre sí y reaccionar de forma inmediata ante situaciones críticas.
Además del avance tecnológico, el proyecto prevé un impacto socioeconómico significativo, con contratos que podrían superar los 61 millones de euros y la consolidación de más de 60 alianzas empresariales en ámbitos como emergencias, logística, vigilancia marítima o rescate autónomo.
A nivel internacional, la red aspira también a reforzar la participación española en programas europeos de financiación y posicionarse como referente en movilidad autónoma multimodal de uso civil y militar.
Comando está integrado por un consorcio de centros tecnológicos liderado por ITG y formado por Cidaut, CTAG, IBV, Itene y Tecnalia, que trabajarán conjuntamente en el desarrollo de soluciones para la coordinación de flotas de vehículos autónomos.
La iniciativa contará además con un Consejo Asesor de Defensa y Seguridad, en el que participarán representantes de las Fuerzas Armadas, la Dirección General de Armamento y Material y empresas del sector, con el objetivo de orientar los desarrollos para facilitar su aplicación real tanto en el ámbito militar como en usos civiles.
El proyecto se enmarca en el programa Cervera del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
En la convocatoria de 2025, ITG logró la mejor valoración técnica y el mayor volumen de financiación, participando en cuatro redes de excelencia que suman cuatro millones de euros para los próximos tres años y consolidando su papel como uno de los centros tecnológicos de referencia en la I+D española.