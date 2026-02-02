LareiraConf volverá a reunir a la comunidad tecnológica en A Coruña en marzo de 2026

La comunidad tecnológica tiene una nueva cita en A Coruña los días 20 y 21 de marzo de 2026 con una nueva edición de LareiraConf, un evento presencial que pone el foco en las personas, las relaciones y la experiencia compartida dentro del sector tech.

Consolidada como una alternativa a los congresos tecnológicos tradicionales, LareiraConf apuesta por un formato cercano y accesible, en el que ponentes y asistentes comparten espacio en igualdad. “Acudes por las charlas, pero lo que de verdad te llevas son las personas y las conexiones”, explica Andrea Magán, parte del equipo organizador.

El encuentro se celebrará en el Rectorado de la UDC, ubicado en el parque de la Maestranza, un entorno que refuerza el carácter social y abierto del evento. El formato contará con un único track de charlas, lo que permitirá que todas las personas asistentes vivan la misma experiencia sin solapamientos ni sesiones paralelas.

Más allá del contenido técnico, la organización subraya que LareiraConf está concebido como un espacio para quedarse, conversar y generar vínculos, especialmente pensado para facilitar la integración y el networking real dentro de la comunidad tecnológica.

Un programa centrado en la experiencia compartida

El programa de LareiraConf 2026 se desarrollará a lo largo de dos jornadas y combinará charlas con actividades pensadas para fomentar la interacción entre las personas asistentes. El formato de un solo escenario busca evitar la fragmentación habitual de otros eventos y favorecer una experiencia común.

Además de las ponencias, el encuentro incluirá espacios para el networking, juegos, sorteos, comida compartida y tiempo libre para conversar. “No queríamos otro evento donde entras, escuchas y te vas. Queríamos un espacio donde quedarse, hablar y compartir, alineado con el lema de la comunidad Sysarmy y poniendo el foco en la parte social, especialmente para quienes no lo tienen tan fácil a la hora de hacer conexiones”, señala Tiziana Amicarella, también miembro del equipo organizador.

Ponentes de referencia del sector tecnológico

La edición de 2026 contará con la participación de profesionales reconocidos del ámbito tecnológico, que formarán parte del evento no solo como ponentes, sino como integrantes activos de la comunidad. Entre los nombres confirmados se encuentran:

Miguel Durán (MidDev)

Nerea Luis

Borja Pérez

Almudena Barreiro

Cristina García

Nacho Márquez

Eva González

Brais Calvo

Diego Mariño

Pilar Vila

Antonio Fernandes

Samuel A. Jiménez

La organización destaca que la cercanía entre ponentes y asistentes es uno de los elementos diferenciales del evento, favoreciendo conversaciones informales y el intercambio de experiencias más allá del escenario.

Con un tono informal, inclusivo y alejado del modelo corporativo, LareiraConf se consolida como una cita para quienes buscan algo más que charlas técnicas: un punto de encuentro para la comunidad tecnológica.

Toda la información sobre el evento está disponible en la web oficial y en las redes sociales del encuentro.