"O Camiño dos Datos" premia a las mejores soluciones en Datos e IA de la Universidad de A Coruña

El centro tecnológico ITG acogió la gran final del DATATHON O Camiño dos Datos, una competición universitaria centrada en la innovación en Datos e Inteligencia Artificial en la que estudiantes de los grados en IA, Ingeniería Informática y Ciencia e Ingeniería de Datos de la Universidade da Coruña (UDC) presentaron soluciones tecnológicas orientadas a retos reales del tejido industrial.

El evento, impulsado por DIHGIGAL, ITG y la Universidade da Coruña, con financiación del IGAPE, se celebró en el Centro Servizos Avanzados (CSA) de la Cidade das TIC, donde reunió a los seis equipos finalistas, que expusieron sus proyectos ante un jurado especializado del ámbito tecnológico e industrial.

El primer premio DATATHON, dotado con 1.000€, fue otorgado al equipo MXP, con su solución Autoscan; Data Minding equipo que presentó el sistema Auditoría Marítima Inteligente, llevó el segundo premio, dotado con 600€; mientras que la propuesta Plane Assistant, presentada por el equipo Desinteligentes Artificiales, logró el tercer premio, con 400€.

Soluciones en datos e IA para retos industriales reales

Durante la jornada final, los equipos participantes presentaron soluciones innovadoras aplicadas a distintos sectores. El equipo MXP presentó un sistema de IA para la detección y localización automática de daños en vehículos capaz de identificar piezas afectadas, clasificar la severidad del daño y generar informes técnicos profesionales en tiempo real, orientados a aseguradoras, talleres y empresas de movilidad.

Data Minding desarrolló un sistema inteligente para la detección de comportamientos anómalos en el tráfico marítimo, combinando datos internos y satelitales para identificar desvíos de ruta, ineficiencias operativas o riesgos en la cadena logística. La solución se materializó en una aplicación avanzada basada en Machine Learning, capaz de priorizar incidencias y anticipar impactos logísticos y económicos.

Desinteligentes Artificiales presentó Plane Assistant, una plataforma de asistencia al mantenimiento de aeronaves que combina IA generativa y visualización 3D para transformar manuales técnicos en guías visuales e interactivas. El sistema permite, además, generar automáticamente informes técnicos detallados tras cada intervención.

Los componentes del equipo Fubil desarrollaron, en colaboración con COREN, un modelo predictivo para optimizar el deshuese y el control de calidad en la industria cárnica orientado a estimar el rendimiento teórico de cada pieza y detectar ineficiencias. La solución incluye paneles visuales y un análisis del impacto económico en términos de ahorro y mejora de la productividad.

También para el sector alimentario, GB Machines presentó un sistema basado en RAG (Retrieval-Augmented Generation), una técnica de IA que mejora la precisión de los modelos de lenguaje, destinado a la generación automática de fichas comerciales de productos alimentarios, integrando información dispersa en distintos sistemas y reduciendo errores, tiempos y riesgos normativos.

Se presentaron propuestas aplicables a cualquier industria, como es el caso del sistema inteligente de predicción de demanda y optimización de rutas de reparto desarrollado por LEM, que combina modelos predictivos y algoritmos de optimización logística. La solución permite reducir costes, tiempos de entrega y emisiones de CO₂, visualizando los resultados en una plataforma interactiva.

Un jurado del ámbito tecnológico e industrial

Las soluciones fueron evaluadas por un jurado multidisciplinar compuesto por Fernando Suárez Lorenzo, presidente del Consejo General de Colegios Profesionales de Ingeniería Informática (CCII); José Antonio Román, socio director de Cuatro Digital; María Paredes Ramos, R&D Scientist en Hijos de Rivera, S.A.U.; Juan J. Areal, responsable de Proyecto de Innovación en Procesos en Stellantis; y Miguel J. Vázquez Caride, Chief Information Officer en Grupo Nueva Pescanova.

El jurado valoró aspectos como la relevancia del reto abordado, la calidad del uso de los datos, las conclusiones obtenidas y el impacto real de las soluciones propuestas.