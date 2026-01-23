La Xunta aprobará el borrador del Plan Director del sector TIC con un presupuesto de 60 millones

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, avanzó este viernes que el próximo Consello da Xunta aprobará el borrador del Plan Director del sector TIC, que contará con un presupuesto estimado de 60 millones de euros para los próximos dos años.

El anuncio se produjo durante su visita a las instalaciones de la empresa Sixtema, en Santiago de Compostela, especializada en soluciones digitales.

Acompañada por la directora del Igape, Covadonga Toca, Lorenzana puso a Sixtema como ejemplo del papel estratégico del sector TIC en Galicia, subrayando que "ha aumentado muchísimo su peso en la economía gallega"hasta poder considerarse un sector industrial propiamente dicho.

En este sentido, recordó que desde 2020 el sector ha crecido un 21 por ciento en Galicia, lo que se ha traducido en la incorporación de cerca de 4.000 nuevos profesionales.

La conselleira destacó que estos perfiles especializados están permitiendo que la innovación tecnológica penetre de forma cada vez más significativa en el tejido empresarial gallego.

En esta línea, remarcó la Estrategia de Innovación que está preparando la Xunta de Galicia, con el objetivo de que, especialmente las pymes, incorporen tecnología en sus procesos productivos, en la comercialización, en la organización interna y en el desarrollo de producto.

Lorenzana incidió en que empresas como Sixtema son fundamentales para acompañar a las pymes en este proceso de transformación digital y facilitar la adopción de nuevas tecnologías en el día a día empresarial.

Asimismo, recordó que dentro del paquete de ayudas del Igape publicado en el DOG a comienzos de año, dotado con 181 millones de euros, las primeras líneas ya abiertas a solicitud son las vinculadas a la innovación: Igape Innova (4 millones), Industria Innova (30 millones) y el programa IA 360 (10 millones), centrado en inteligencia artificial y que tuvo una excelente acogida el pasado año.