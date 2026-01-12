Prompt Engineering: una conferencia online gratuita sobre el verdadero poder de saber hablar con la IA

La Inteligencia Artificial se ha integrado de forma acelerada en el trabajo diario de profesionales y organizaciones, pero su verdadero potencial sigue estando infrautilizado. Aunque cada vez más personas interactúan con modelos como ChatGPT, Gemini o Copilot, la mayoría lo hace sin una metodología clara, limitando la calidad y el alcance de los resultados que estas herramientas pueden ofrecer.

Para profundizar en cómo comunicarse de forma efectiva con la IA, el Campus Fundación Luckia, en colaboración con MIOTI Tech & Business School, organiza la conferencia online "Prompt Engineering: domina el arte de hablar con la IA", que será impartida por Fabiola Pérez, CEO y cofundadora de MIOTI, el jueves 15 de enero, de 16:00 a 17:30 horas (España).

Prospectiva estratégica

Durante la conferencia se abordará qué es realmente un prompt, cómo se construye y por qué cada uno de sus componentes influye directamente en la calidad, precisión y utilidad de las respuestas generadas por la IA. Los asistentes conocerán las técnicas de Prompt Engineering que emplean los perfiles más avanzados y entenderán cómo aplicarlas de forma práctica en distintos contextos profesionales.

Se analizará cómo una correcta formulación de instrucciones permite obtener resultados más coherentes, creativos y alineados con los objetivos, marcando la diferencia entre un uso superficial de la IA y un aprovechamiento avanzado de su potencial.

Diseño de futuros

La sesión también explorará estrategias prácticas para guiar a la IA en tareas complejas, como el análisis de información, la generación de ideas, la resolución de problemas o el apoyo a la toma de decisiones. A través de ejemplos reales, se mostrará cómo estructurar conversaciones con la IA que evolucionan paso a paso, permitiendo construir soluciones más sólidas y adaptadas a escenarios cambiantes.

Este enfoque permite pasar de un uso meramente operativo de la tecnología a un modelo en el que la IA se integra como una herramienta clave para pensar, crear y planificar el futuro.

Sobre la ponente

Fabiola Pérez es Ingeniera de Telecomunicaciones y Científica de Datos, con formación ejecutiva en Harvard y MIT. Cuenta con más de veinte años de experiencia liderando proyectos de software e Inteligencia Artificial en grandes compañíass, centrados en la optimización de procesos y la generación de impacto real en el negocio.

Su perfil combina una sólida base técnica con una marcada vocación emprendedora, que la ha llevado a cofundar e invertir en startups tecnológicas como TheCUBE, MINEO o la propia MIOTI. Además, desarrolla una intensa labor docente y divulgadora en el ámbito de la IA, acercando la innovación tecnológica a profesionales y organizaciones.

Su trayectoria ha sido reconocida con distinciones como Las Top 100 Mujeres Líderes en España y Los 100 empresarios más creativos en el mundo de los negocios, según Forbes.

Fundación Luckia refuerza su compromiso con la formación continua de calidad y adaptada a los desafíos de la economía digital. Su objetivo es acercar conocimiento útil, riguroso y transformador a profesionales que quieran crecer o/y liderar con visión, agilidad e impacto en un entorno en constante evolución.