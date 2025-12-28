Más del 90% de los hogares rurales de Galicia ya cuenta con internet de alta velocidad

La conectividad en el rural gallego alcanza niveles históricos, según refleja el informe Galicia Digital: Modernización tecnológica en el rural Edición 2024, publicado por el Observatorio de la Sociedad de la Información y Modernización de Galicia (OSIMGA).

Más del 91% de los hogares rurales dispone ya de internet de banda ancha, acercándose a la media autonómica del 95,5%, lo que reduce de forma notable la brecha digital con las zonas urbanas.

El estudio, basado en datos de la Encuesta Estructural a Hogares del Instituto Gallego de Estadística (IGE), analiza la tenencia de ordenadores y otros dispositivos, el uso de internet, el comercio electrónico y la interacción con la administración pública.

Según los datos, la presencia de ordenadores y tablets en las viviendas rurales se incrementa, alcanzando niveles similares a los de las ciudades, aunque existen diferencias internas según tamaño y composición del hogar.

En los hogares con tres o más personas, la contratación de internet supera el 98%, mientras que en viviendas unipersonales se sitúa en el 78,5%.

En cuanto a la utilización de internet, la población joven lidera el uso: casi todas las personas de entre 16 y 44 años se conectan a la red, mientras que entre los 45 y 54 años la cifra se mantiene alta (97,2%).

La edad sigue siendo un factor determinante: entre los 65 y 74 años, el 63,6% usa internet. No se detecta brecha de género significativa, e incluso las mujeres del rural superan ligeramente a los hombres en acceso a la red (90,6%).

El comercio electrónico también gana protagonismo: el 56,2% de la población rural compra por internet, con un incremento de 3,5 puntos respecto al año anterior.

Entre quienes tienen menos de 45 años, el porcentaje supera el 80%. Además, el 82,1% de los habitantes del rural interactúa con la administración pública a través de la red, reflejando una adopción digital cada vez más generalizada.