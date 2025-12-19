La Aesia, con sede en A Coruña, tiene nuevo director: Alberto Gago sustituye a Ignasi Belda

El nuevo nombramiento busca "impulsar una nueva etapa del organismo y afianzarlo como herramienta para aportar seguridad y confianza a la ciudadanía en el uso de la IA y fomentar el uso responsable de esta tecnología"

Alberto Gago Fernández es el nuevo director de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia), con sede en A Coruña. Así lo ha dado a conocer este viernes el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública en un comunicado en el que informa que Ignasi Belda deja de ejercer el cargo, que asumió en junio de 2024.

A propuesta de la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz, el Consejo Rector de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial ha acordado el nombramiento de Alberto Gago Fernández como nuevo director general del organismo público encargado de garantizar el uso ético y seguro de la inteligencia artificial en España.

"El nombramiento de Gago tiene como objetivo abordar una nueva etapa en la Aesia, para afianzarla como herramienta para aportar seguridad y confianza a la ciudadanía en el uso de la inteligencia artificial y fomentar el uso responsable de esta tecnología", señala el comunicado del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

La pertinencia de la elección de Gago, añade el texto, responde a su profundo conocimiento de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial desde su creación en 2020, donde en esta última etapa ha dirigido la Oficina España Digital 2030 e Internacionalización. En esta unidad ha impulsado destacadas iniciativas como la Estrategia Nacional de Tecnologías Cuánticas o el Sandbox de IA, así como la creación del AI Governance for Humanity Lab de Naciones Unidas en Valencia y la apertura de la Comunidad de IA de Código Abierto.

"La combinación de experiencia práctica, diplomática y regulatoria a lo largo de su trayectoria lo sitúa en una posición idónea para transformar la Aesia en una herramienta de apoyo a la ciudadanía en esta nueva etapa, además de proyectarla como un referente internacional en supervisión y gobernanza de la inteligencia artificial", señala el comunicado.

Releva a Ignasi Belda

El nuevo director general tomará el relevo a Ignasi Belda, artífice de la puesta en marcha de la Aesia, institución pionera en Europa, desde junio de 2024. En esta etapa inicial, además de hacerse cargo de la instalación del organismo en su sede de A Coruña (cuya plantilla alcanzará los 55 empleados en el próximo trimestre), ha participado en el diseño de políticas europeas de IA donde España, con la agencia, ostenta un papel muy proactivo en una veintena de grupos de trabajo de la UE.

La Aesia ha colaborado en este periodo en la creación del primer Sandbox de IA, impulsado desde la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Bajo la dirección de Belda también destaca la puesta en marcha del canal ciudadano, que ha recibido más de medio millar de consultas para el buen uso de inteligencia artificial.