Santiago acoge desde este miércoles un gran evento sobre el futuro de la computación y la ciencia

Varios cientos de personas se reunirán en Santiago de Compostela para debatir sobre las tecnologías más disruptivas del momento

Santiago de Compostela acoge desde este miércoles 17 de diciembre la II International Quantum Business Conference, una de las citas tecnológicas más relevantes del año en España. Durante dos jornadas, la capital gallega reunirá a expertos internacionales en computación cuántica, supercomputación e inteligencia artificial procedentes de Europa, Japón y Norteamérica.

El encuentro tendrá lugar en el Palacio de Congresos de Santiago de Compostela, en San Lázaro, y contará con la asistencia de alrededor de 300 profesionales, entre investigadores, empresas tecnológicas, responsables institucionales y centros de innovación. La conferencia se desarrollará de forma presencial y dispondrá de traducción simultánea en inglés y español. El evento está coorganizado entre Fsas Technologies (Fujitsu), el Cesga y la Xunta de Galicia. La asistencia es completamente gratuita y es posible apuntarse en esta página web.

Expertos de todo el mundo

La agenda se abrirá con la intervención del programa europeo Quantum Flagship, seguida de la presentación de la Galician Quantum Network, que pondrá en valor el papel de Galicia en el desarrollo de infraestructuras cuánticas y de supercomputación. CESGA, Gradiant, universidades y clústeres tecnológicos gallegos compartirán escenario con grandes empresas multinacionales.

Uno de los ejes destacados del evento será la conexión internacional entre Galicia, Japón y Europa, con una amplia presencia de Fujitsu Research. Expertos japoneses presentarán los avances más recientes en computación cuántica y la hoja de ruta tecnológica que prevé la llegada de ordenadores cuánticos de más de 1.000 qubits en los próximos años .

La conferencia abordará también aplicaciones reales de estas tecnologías en sectores como la salud, la automoción, la banca y la ciberseguridad. Entre los casos prácticos figuran el uso de computación cuántica en la planta de Stellantis Vigo, el impacto en el sistema financiero o las nuevas posibilidades en medicina y análisis de datos biomédicos.

Galicia, en el debate global

Además de las ponencias, el programa incluye espacios de networking, sesiones científicas y una visita al Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA) y a su computador cuántico QMIO, así como actividades paralelas para los asistentes internacionales.

La International Quantum Business Conference se consolida así como un escaparate estratégico para situar a Galicia en el debate global sobre el futuro de la computación, la ciencia y la innovación tecnológica, en un momento clave para el desarrollo del ecosistema cuántico europeo.